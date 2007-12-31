معاون فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : اسامی افراد پس از قرعه کشی در مدارس علمیه به مرکز مدیریت ارسال خواهد شد تا مراحل اعزام به سفر عمره آغاز شود.
حجت الاسلام قندی افزود: برای این گروه از طلاب مبلغ پانصد هزار تومان وام بانکی برای هزینه سفر عمره در نظر گرفته شده که در صورت تمایل می توانند از این مبلغ استفاده کنند. پیش بینی می شود کاروان عمره طلاب در تیر ماه سال آینده به سرزمین وحی اعزام شوند.
وی افزود: در سال قبل اعزام طلاب به صورت متمرکز از تهران انجام می شد ولی در سال جاری در تلاش هستیم تا ایستگاههای پروازی در شهرهای مختلف نیز ایجاد کنیم.
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