حبیب الله بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تا کنون 60 هزار بخاری لیزری به آموزش و پرورش هدیه داده است، افزود : اگر 75هزار بخاری لیزری نیز تامین شود مشکلی در سیستم گرمایشی مدارس باقی نمی ماند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا به جای بخاری های لیزری که مدارس مناطق سردسیر را گرم نمی کند بخاری های دیگری در اختیار مدارس نمی گذارند ، تصریح کرد : بخاری های لیزری از لحاظ ایمنی در سطح بالایی قرار دارند و اگر مدارس مناطق سردسیر بخاری بیشتری نیاز دارند از سازمان نوسازی و تجهیز مدارس تقاضا کنند تا در اختیارشان قرار دهند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کل کشورعنوان کرد: اگر کلاسی با یک بخاری گرم نمی شود مدارس تقاضا کنند تا بخاری بیشتری در اختیارشان قرار دهیم و از بخاری های قدیمی و خطر آفرین خود ، استفاده نکنند.

بوربور با بیان اینکه هیچ بهانه ای برای استفاده از بخاری های قدیمی و چکه ای قابل قبول نیست ، تاکید کرد : آموزش و پرورش به مدارس اجازه داده است که از محل اعتبارات عمرانی مدارس برای خرید وسایل گرمایشی و سرمایشی نیز استفاده کنند بنابراین مدیران مدارس می توانند از این طریق هم برای مدارس بخاری بخرند.

وی رقم هزینه شده برای بخاری های لیزری را 7 تا 8 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت هزینه شده است و آموزش و پرورش رقمی از آن را نپرداخته است به همین خاطر ما نمی توانیم دائم دندان اسب پیش کشی را بشمریم و بر بخاری های لیزری ایراد بگیریم.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در خصوص کیفیت بخاری های لیزری ، اظهار کرد: این بخاری ها 97 درصد مواد شیمیایی را به انرژی تبدیل می کند و منبع سوخت آن حتی اگر وارونه شود هیچ خطری ندارد.

بوربور ادامه داد: در صورتی که شی با آن برخورد کند خاموش می شود و به همین خاطر این نوع بخاری برای مدارس مناسب است.