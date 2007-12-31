دلایل اختلاف آرتورجورج با کمیته انتقالی / انتخابات 19 دی قطعی است

علی رغبتی با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : کمیته انتقالی ازابتدا نیزقصد تصمیم گیری پیرامون انتخاب سرمربی تیم ملی را نداشت ولی با توجه به محدودیت های زمانی و حساسیت کاری که تیم ملی برای آغازبرنامه های آماده سازی خود با آن روبرو بود ، ناگزیرشدیم این مسئولیت را عهده دارشویم و حتی اگر در این زمینه به نتیجه لازم نیز نرسیم، حداقل فدراسیون آینده دیگرناگزیر نخواهد بود کار را از نقطه صفر آغاز کند.

وی اضافه کرد: کمیته انتقالی تاکنون برحسب وظیفه و مسئولیتی که برعهده داشته دراین زمینه اقدام کرده و مطمئن باشید اگر شرایط دیگری بر فدراسیون فوتبال و تیم ملی حاکم بود، خوشحال می شدیم این وظیفه سنگین را به فدراسیون آینده محول کنیم.

عضو کمیته انتقالی خاطرنشان کرد: ریز تمامی مذاکرات و مراحلی که برای انتخاب سرمربی تیم ملی ظرف چند ماه گذشته انجام شده موجود است و تمامی این جزئیات را دراختیارهیئت رئیسه فدراسیون آینده قرارخواهیم داد و تصور نمی کنم هرگروه دیگری نیز در این زمینه مسئولیت داشت، راهی ازمسیری که کمیته انتقالی درطول ماههای گذشته پیمود را طی می کرد.

وی درباره میزان دستمزد مورد نظربرای استخدام مربی خارجی تیم ملی اظهار داشت : کمیته انتقالی تاکنون در تمامی مذاکراتی که با گزینه های مورد نظر انجام داده بر روی مبلغی کمتر از یک میلیون دلار تاکید داشته و توان فدراسیون فوتبال نیزاجازه نمی دهد به دنبال مربیانی با دستمزدهای بالاتر باشیم .

رغبتی با بیان اینکه آرتور جورج همچنان گزینه اصلی برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان به شمار می رود اظهار داشت: هرچند در بسیاری از موارد از جمله مبلغ و مدت قرارداد با آرتورجورج به توافقات لازم دست یافتیم ولی هنوز در برخی مسائل جزئی با وی اختلاف نظر داریم که مانع ازعقد قرارداد رسمی با وی شده است.

وی تعداد و مبلغ قرارداد دستیاران خارجی را از جمله موارد مورد اختلاف با آرتورجورج عنوان کرد و افزود : وی پیشنهاد استفاده از 3 دستیار را به فدراسیون فوتبال ارائه کرده درحالیکه ما علاقمندیم از دو دستیارخارجی استفاده کند و دیگر دستیاران او از مربیان ایرانی انتخاب شوند که قرار شده وی با بررسی شرایط پیشنهادی ما ظرف دو روز آینده در این زمینه به فدراسیون پاسخ بدهد.

عضوکمیته انتقالی فدراسیون فوتبال درخصوص دیگردستیاران ایرانی تیم ملی اظهار داشت: آقای ابراهیم زاده گزینه مورد نظرکمیته انتقالی برای تهیه لیست 50 نفره تیم ملی بود ولی دیگر دستیاران ایرانی تیم ملی توسط سرمربی و پس ازمطالعه کارنامه مربیان ایرانی که در اختیار وی قرار خواهد گرفت انتخاب خواهد شد.

رغبتی پیرامون علت متوقف ماندن فعالیت کارکمیته تیم های ملی و انتخاب اعضای این کمیته اظهار داشت : با توجه به اینکه در شرایط فعلی انتخاب سرمربی تیم ملی در اولویت اصلی قرار دارد، بحث کمیته تیم های ملی درحال حاضر متوقف شده و در فرصت مناسب و با بررسی افراد واجد شرایط از سوی فدراسیون آینده در این زمینه تصمیم گیری های لازم انجام خواهد شد .

وی درخصوص برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت : برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال درتاریخ 19دی ماه قطعی است و خواسته سازمان، کمیته انتقالی، اتحادیه فوتبال، هیئت های استان و تمامی دست اندرکاران فوتبال هم برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده است تا فوتبال پس از مدتها به ثبات و آرامش دست یابد. در این زمینه توافق کتبی درخصوص زمان و مکان و اعزام ناظران با FIFA و AFC انجام شده و تمامی شرایط برای برگزاری انتخابات آماده است .

عضوکمیته انتقالی فدراسیون فوتبال پیرامون حضور مهندس علی آبادی در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت : ایشان به عنوان یکی از اعضای مجمع برای شرکت در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال دعوت خواهند شد و تصمیم گیری پیرامون اینکه در جلسه مجمع حضور یابند یا نه به نظر ایشان بستگی دارد.