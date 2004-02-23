تيم هاي ملي كشتي ايران به آمريكا دعوت شدند

به گزارش خبرنگار " مهر " فدراسيون كشتي آمريكا با ارسال نمابري به فدراسيون كشتي كشورمان از تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران دعوت كرده تا در اين رقابتها كه در تيرماه سال آينده در اين كشور برگزار مي شود شركت نمايند.

مسابقات چند گانه " تايتان" در رشته هاي تكواندو، كشتي و وزنه برداري برگزار مي شود كه در رقابتهاي كشتي تيمهاي ازبكستان، آمريكا و ايران كه در مسابقات جهاني اول تا سوم شده اند حضور دارند.

گفتني است براي انجام اين سفرموافقت هيات رييسه فدراسيون كشتي ونيز شوراي برون مرزي سازمان تربيت بدني لازم است.