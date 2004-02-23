احمد ماهر : ما خود راه اصلاحات را مي دانيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الراي العام، احمد ماهر در مورد سيل طرح هاي خارجي براعراب گفت : سخن درمورد طرح هاي زيادي درمورد اصلاح اوضاع منطقه شنيده مي شود، اما آنچه براي ما مهم اهميت دارد تلاش جدي براي حل سياسي مناقشه فلسطيني است زيرا اين يك مساله محوري براي خاورميانه است.

ماهر گفت : مصرچيز زيادي از اين طرح ها نمي داند و تنها آنچه خود تصميم مي گيرد را دنبال خواهد كرد.

وزير امور خارجه مصر در پاسخ به سوالي در مورد تصميم برخي اعضاي كنگره آمريكا براي تصويب قانون تحريم مصرمشابه قانون تحريم سوريه گفت: با تمام احترامي كه براي اعضاي كنگره قائل هستم ولي هيچ اهميتي به آنچه كه مي گويند و انجام مي دهند، نمي دهيم.

آمريكا طرح موسوم به خاورميانه بزرگ را براي تحقق منافع خود در منطقه و تحميل اصلاحات مورد نظر خود بر كشورهاي منطقه به ويژه كشورهاي عربي ارائه كرده است.

بسياري از شخصيت ها و مسوولان عرب مخالفت خود را با طرح آمريكايي خاورميانه بزرگ و اصلاحات تحميلي واشنگتن اعلام كرده اند.

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