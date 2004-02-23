مسابقات ليگ كشتي دسته اول باشگاههاي كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر " در رقابتهاي اين هفته و درجويبار تيم هيات كشتي اين شهر ميزبان تيم آتش سو از تبريز خواهد بود. رويا پلاستيك شهريار ميزبان آدنيس خراسان است. گل گهر سيرجان آلومينيوم اراك را ديدار مي كند. هيات كشتي آذربايجان غربي ميهمان ذوب فلزات ملايرخواهد بود و تيم انتشارات تيمورزاده ورامين در اين شهر به ديدار بسيج مقاومت جهرم خواهد رفت. اين پيكارها ساعت 17 روز جمعه هشتم اسفند ماه جاري برگزار مي شود.

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