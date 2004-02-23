اتحاديه اروپايي در باره مسئله انتخابات پارلمان ايران به بحث و تبادل نظر پرداخت

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از رويترز اتحاديه اروپا با ارائه پيش نويسي تاسف خود را نسبت به ممانعت حضور نامزدهاي اصلاح طلب در انتخابات پارلماني ايران ابراز داشت.



" يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان نيز كه در نشست وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي در بروكسل سخن مي گفت، با اشاره به رد صلاحيت شماري از كانديداهاي انتخابات پارلمان ايران خاطرنشان كرد : انتخابات پارلمان ايران را غيرقانوني مي دانيم.



فيشر همچنين تصريح كرد : ما پيش از برگزاري انتخابات پارلمان ايران نگراني خود را در اين خصوص اعلام كرده بوديم اما اكنون شرايط آتي ايران را بحراني احساس مي كنيم .

