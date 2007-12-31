به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، در این گزارش همچنین به این مسئله اشاره شده که دولت بغداد این اجازه را داده تا شمار نیروهای پلیس و ارتش خود را به 550 هزار نفر برساند که یک افزایش بالغ بر 40 درصدی در مقایسه با سطحی است که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تنها سه ماه پیش گزارش داده بودند.

پنتاگون در ماه جاری میلادی اعلام کرد: دولت عراق هم اکنون مسئول مشخص کردن نیازها و سطح پرسنل خود است.

آمار و ارقام جدید از افزایش بیش از 150 هزار نیرو از سه ماه گذشته تا کنون حکایت دارند. در آن زمان نیروهای ائتلاف سطح نیروهای مجاز ارتش و پلیس عراق را تا 389 هزار نفر تعیین کرده بودند.

هشت استان عراق بیش از 45 هزار نیرو را درخواست کرده اند و وزارت کشور با جذب 12 هزار نفر موافقت کرده است.

اما در گزارش پنتاگون آمده است: افزایش نیروی پلیس با بی برنامگی ادامه دارد و اینکه وزارت کشورعراق که مسئول پلیس عراق است؛ در جذب نیروها مشکلاتی دارد.

پیشتر نیز"عبدالکریم خلف" مدیر مرکز فرماندهی وزارت کشورعراق از آمادگی این وزارتخانه برای برعهده گرفتن پرونده امنیتی بغداد در ماه آگوست 2008 خبر داده بود.

