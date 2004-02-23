بوتفليقه و ابراهيمي درانتخابات رياست جمهوري آينده الجزاير رقابت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي چاپ لندن، انتخابات رياست جمهوري الجزاير قرار است 8 آوريل آينده (19 فروردين 83) برگزار شود.

بوتفليقه در مقابل صدها تن از هواداران خود ضمن اعلام نامزدي مجدد خود براي انتخابات آينده رياست جمهوري تصريح كرد كه براي پيگيري اجراي برنامه خود درمورد بازسازي پايه هاي مدني و پيشبرد مصالحه و آشتي ملي و بازگرداندن الجزاير به صحنه بين المللي براي دوره پنج ساله دوم خود را نامزد مي كند.

ابراهيمي ديگر نامزد رياست جمهوري الجزاير نيز اعلام كرد: براي پاسخ دادن به نداي وظيفه ملي، وارد كارزار رقابت انتخابات آينده رياست جمهوري خواهد شد.

ابراهيمي وزير امور خارجه در دوران رياست جمهوري شاذلي بن جديد طي سالهاي 1982 تا 1988 ميلادي بود.

وي گفت: با وجودي كه مي داند بوتفليقه بر تمام امكانات و وسائل دولتي سيطره دارد، اما تسليم معارضان سياسي درمقابل اين وضع به نفع كشورنيست.

وي تماشاگرماندن در مقابل اوضاع كنوني الجزاير را غير قابل قبول خواند و گفت: زندگي سياسي به حد بالايي از فساد وتباهي رسيده، فساد اخلاقي بيداد مي كند و جامعه در انحطاط اخلاقي قرار گرفته اما وحدت ملي سابقه نداشته كه به شكل امروزي متزلزل شود.

وي افزود: تصميم براي ورود به كارزار انتخابات خيلي دشوار بود زيرا قواعد بازي را طرف ديگر تعيين مي كند. وي جنبش الوفاء (وفاداري) را در سال 1999 ميلادي تاسيس كرد اما دولت بوتفليقه همچنان آن را به رسميت نمي شناسد.

وزير امور خارجه اسبق الجزاير، با انتقاد از دوران رياست جمهوري بوتفليقه، آن را فاقد اعتبار و صداقت توصيف كرد.

الابراهيمي در انتخابات رياست جمهوري سال 1999 ميلادي نامزد شد اما وي به همراه پنج كانديداي ديگر به دليل مخالفت با تقلب به نفع بوتفليقه درحوزه هاي اخذ راي ويژه ارتش ونيروهاي نظامي، انصراف دادند. وي بزرگترين رقيب بوتفليقه بود.

درهمين حال احمد بن بيتور نخست وزيرسابق الجزاير در سال 1999 تا 2000 در دوران رياست جمهوري بوتفليقه از نامزدي خود انصراف داد و گفت: به اين دليل انصراف داده است كه بوتفليقه نامزد ارتش است.

