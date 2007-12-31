۱۰ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۵۸

مرکز نمایشگاهی اختصاصی اتاق بازرگانی در رشت ایجاد می شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی گیلان گفت: مرکز نمایشگاهی اختصاصی در محوطه ساختمان اتاق بازرگانی گیلان در رشت احداث می شود.

هادی تیزهوش در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: عملیات احداث این پروژه هم اکنون شروع شده و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه، تامین اعتبار این پروژه از محل وام های زودبازده و اتاق بازرگانی ایران تامین خواهد شد، بیان داشت: مساحت کل این واحد شش هزار و 200 متر مربع است که چهار هزار متر مربع واحد نمایشگاهی و بقیه به ساخت آمفی تئاتر و سوئیت های اداری اختصاص داده می شود.

تیزهوش همچنین با اشاره به اینکه محصولات کشاورزی استان به شکل محدود صادر می شوند، افزود: لازمه صادرات برنج گیلان تهیه بروشورهایی است که نحوه پخت برنج به خوبی در آن درج شده باشد، زیرا برنج گیلان در محیط های مختلف پخت های متفاوتی دارد.

وی با بیان اینکه ایران خود وارد کننده برنج است، عنوان کرد: برنج گیلان در دنیا مصرف کنندگان خاصی دارد از طرفی محصولات گیلان جایگاه خود را در دنیا به خوبی حفظ کرده اند.

تیزهوش عنوان کرد: به رغم ایجاد مراکز بسته بندی محصولات کشاورزی برای صادرات، برنامه ریزی برای حضور مستمر و گسترده در بازارهای جهانی  امری ضروری است.

