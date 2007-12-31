محسن رضایی در گفتگو با مهر : تلاش برای کاندیداتوری لاریجانی/ ائتلاف بدون حضور روحانیت ممکن نیست

دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهارداشت: برگزاری جلسه مشترک با چهره های شاخص اصولگرا و آیت الله مهدوی کنی به این دلیل که معتقدیم باید از حضور روحانیت در شکل گیری ائتلاف فراگیر میان اصولگرایان بهره گرفته شود، تصمیم خوب و بسیار موثری بود.

وی ابراز امیدواری کرد که با انجام این جلسه ، ظرفیت حضور روحانیت در ائتلاف اصولگرایان فراهم شود چرا که این امر به استحکام ائتلاف منجر می شود.

مجلسی ارزشی در راه است

رضایی در پاسخ به سئوالی درباره پیش بینی ترکیب مجلس هشتم نیز، گفت: ترکیب مجلس آینده به دور از جهت گیری های گروه های سیاسی متشکل از افرادی توانمند و ارزشی خواهد بود.

وی افزود: به اعتقاد بنده افرادی کارآمد و پایبند به ارزش ها از هر دو جناح و مستقلان ترکیب مجلس هشتم را تشکیل خواهند داد.

تصمیمی برای حضور در انتخابات ندارم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال دیگری درباره حضور و یا عدم حضور خود در انتخابات مجلس هشتم، تصریح کرد: هیچ تصمیمی برای حضور در انتخابات آتی ندارم .

وی در عین حال ادامه داد: برای راهیابی افراد توانمند، شایسته و ارزشی به مجلس هشتم به همراه سایرین تلاش خواهم کرد و در این عرصه فعال خواهم بود.

در پی معرفی لاریجانی برای نامزدی در مجلس هشتم هستیم

رضایی ضمن تائید تلاش خود و دیگر چهره های شاخص اصولگرا برای متقاعد کردن لاریجانی برای حضور در انتخابات مجلس هشتم، اظهارداشت: آقای لاریجانی از دوستان خوب ما است و ما تلاش می کنیم وی را به عنوان نامزد در انتخابات مجلس هشتم معرفی کنیم.

مجلس هشتم زمینه ساز انقلاب اقتصادی باشد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درباره انتقادات وی از ضعف های اقتصادی مجلس هفتم و دولت نهم، افزود: بیان انتقادات دلسوزانه خوب است ولی برای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی به جهادی بزرگ نیازمندیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات اقتصادی در کشور نیازمند یک انقلاب اقتصادی در کنار یک حرکت اصولی هستیم که به طور حتم مجلس هشتم می تواند زمینه ساز این حرکت و تغییرات باشد.