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۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۳۳

پوشش بیمه اجتماعی170 هزار زن سرپرست خانوار بدون دریافت حق بیمه

پوشش بیمه اجتماعی170 هزار زن سرپرست خانوار بدون دریافت حق بیمه

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر گفت: 170 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار خواهند گرفت.

سید مجید موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 4 ماه است که به کمیته امداد اعلام کرده ایم که لیست زنان سرپرست خانوار فاقد پوشش بیمه اجتماعی را معرفی کند اما هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است ، اما سازمان بهزیستی یکسری از اسامی را اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: از سازمان بهزیستی 34 هزار نفر و از کمیته امداد 136 هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار خواهند گرفت. 

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر خاطر نشان کرد: به کارگزاران سراسر کشور اعلام کرده ایم که از مهر ماه سابقه بیمه ای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را محاسبه کنند.

وی ، از مسئولان کمیته امداد خواست به منظور تسریع در روند پوشش زنان سرپرست خانوار اسامی این تعداد را به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان اعلام کند.

کد مطلب 613535

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