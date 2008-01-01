پوشش بیمه اجتماعی170 هزار زن سرپرست خانوار بدون دریافت حق بیمه

سید مجید موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 4 ماه است که به کمیته امداد اعلام کرده ایم که لیست زنان سرپرست خانوار فاقد پوشش بیمه اجتماعی را معرفی کند اما هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است ، اما سازمان بهزیستی یکسری از اسامی را اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: از سازمان بهزیستی 34 هزار نفر و از کمیته امداد 136 هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار خواهند گرفت.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر خاطر نشان کرد: به کارگزاران سراسر کشور اعلام کرده ایم که از مهر ماه سابقه بیمه ای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را محاسبه کنند.

وی ، از مسئولان کمیته امداد خواست به منظور تسریع در روند پوشش زنان سرپرست خانوار اسامی این تعداد را به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان اعلام کند.