مؤمنان هندو علیه پروژه لایروبی سواحل جنوب هندوستان تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این پروژه 550 میلیون دلاری با هدف کاهش 30 ساعت از زمان عبور کشتی ها بین سواحل شرقی و غربی صورت می‌گیرد و در سال 2005 از سوی دولت مورد تصویب قرار گرفته است.

همچنین انتظار می‌رود دادگاه عالی اوایل سال آینده میلادی درباره چالشهایی که برای این پروژه به وجود آمده رأی دهد.

حدود 84 درصد از جمعیت 1/1 میلیاردی هندوستان هندو هستند و بسیاری از آنها به لایروبی این کانال 167 کیلومتری اعتراض دارند، آنها این مسیر را که از نقاط کم عمق و تپه‌های دریایی تشکیل شده"راما" نامیده‌اند.

در اسطوره شناسی هندو، راما این مسیر را با کمک " هانومان" الهه ای به شکل میمون و همراهان وی ساخت تا همسرخود سیتا را که توسط راوانا، پادشاه دیو صفت ربوده شده بود نجات دهد.

در ماه سپتامبر گزارشی منتشر شد که طی آن باستان شناسان دولتی اظهار داشتند که پل راما به واسطه امواج رسوب گذاری چندین هزاره شکل گرفته‌است و مسئله لایروبی را نمی توان تنها به علت متون اسطوره ای معوق گذاشت.

دولت نیز اظهارات باستان شناسان را نفی کرده و از دادگاه عالی هند خواسته طی سه ماه موضعگیری حقوقی خود را درباره این مسیر اعلام کند.