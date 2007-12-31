جای خالی بخش خصوصی در شورای عالی مسکن

مجتبی بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماه گذشته پیشنهاد لایحه ساماندهی مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که متاسفانه نقش موثر تولیدکنندگان حرفه ای مسکن در این شورا نادیده گرفته شده است.

وی بیان کرد: بالغ بر حدود 20 دستگاه عضو شورای عالی مسکن هستند که برای تولید حرفه ای مسکن در کشور بخش خصوصی به بازی گرفته نشده است .

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور با اعلام اینکه 60 تا 80 درصد ساختمانهای کشور به روش انبوه سازی تولید می شود افزود: در حال حاضر بازار دلالی مسکن ارزش افزوده ای معادل 400 تا 500 درصد را برای دلالان و واسطه گران ایجاد می کند این در حالیست که انبوه سازان با انگیزه کارآفرینی و اشتغال در بخش مسکن در امر ساخت و ساز فعالیت می کنند.

وی با اشاره به عدم حضور انبوه سازان در ساخت زمینهای 99 ساله اظهارداشت: تعاونیهای مسکن فاقد سابقه نرم افزاری مدیریتی در تولید مسکن هستند لذا این تعاونیها نمی توانند به درستی پیمانکاران دارای صلاحیت را جهت ساخت زمینهای 99 ساله انتخاب کنند.