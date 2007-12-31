کریسمس؛ فرصتی برای تعمق درباره صلح

میلاد مسیح(ع)؛ فرصتی برای تعمق در کلام پیامبر صلح

با توجه به شرایط و اوضاع کنونی جهان در اغلب موارد پیام صلح مسیح نادیده گرفته شده و به طور کلی توجه به آن کار چندان ساده ای نیست. زندگی انسان به عنوان بزرگترین موهبت خداوند به بشر برای افراط گرایان امروز اهمیت چندانی نداشته همانطور در عصر جنگ سرد کمونیست بزرگترین تهدیدها را علیه بشر صورت داده و در دوران معاصر این امر با ظهور افراط گرایانی که تعالیم دینی خود را به انحراف کشیده اند جایگزین شده و چالش مهم برای مؤمنان به تعالیم عیسی مسیح در این نقطه شکل گرفته است.

چالش جدی از آنجا سرچشمه می گیرد که مسیح به پیروان خود آموخت : "دشمنانتان را دوست بدارید. اگر کسی به گونه راست تو سیلی زد گونه دیگرت را نیز پیش ببر تا به آن سیلی بزند". در حالی که امروز بسیاری از مسیحیان آموزه های عهد جدید را برای خود گلچین کرده و بخشهای مورد علاقه خود را دنبال می کنند که این به ویژه درباره جنگ صادق است. در این جا طرح این پرسش ضروری است که اگر فرزند بیت لحم در دوران معاصر زندگی می کرد، درباره وضعیت کنونی جهان، درباره جنگها، آلودگی، مادیگرایی، فروش اسلحه، ناکامی در تصدیق گناهان ما، اکراه برای بخشش و تلاش برای بخشیده شدن چه می گفت؟

پاسخ مسیح روشن است. حضرت مسیح(ع) از واژگان استفاده می کرد، نه سلاح تا بشریت را با وجود خداوند آشنا کند، وی زندگی مادی خود را رها کرد تا درسهای بزرگی به پیروان خود بدهد، اما در این میان به نظر می رسد بشریت نمی تواند راه خود را که رو به نابودی و تباهی دارد تغییر دهد.

داستان کریسمس و تولد مسیح می تواند منبع تجدید حیات باشد اما این امر تنها به واسطه زنده نگاه داشتن کلام مسیح در طول سال محقق می شود. نیایش هنگام میلاد مسیح، عید سال نو، عید پاک یا نیایشهای سنتی روزهای یکشنبه نمی تواند جایگزینی برای آموزه های مسیح در دنیای امروز تلقی شود. همین امر درباره ادیان بزرگ جهان و دکترین جداگانه اما مشابه آنها صدق می کند. نیایش و عمل به آداب دینی به هیچ عنوان جایگزین عمل به کلام خداوند در انجیل و قرآن نیست.

پاپ نسبت به گسترش جنگ در سراسر دنیا ابراز تأسف کرد

رهبر کاتولیکهای جهان روز سه‌شنبه 4 دیماه در پیام "به شهر و به دنیا" که صبح روز میلاد مسیح از میدان سنت‌پیتر ایراد شد بر وضعیت جنگ، فقر و بی‌عدالتی در سراسر جهان تمرکز کرد و نسبت به صدای اسلحه‌های مناطق درحال جنگ ابراز تأسف کرد.

پاپ بندیکت شانزدهم در این پیام از وجود صدای وحشتناک اسلحه‌ها در مناطق درحال جنگ جهان از سودان تا سریلانکا به‌ویژه در عراق، لبنان و سرزمین مقدس ابراز تأسف و بندیکت همچنین به وضعیت دارفور، سومالی، شمال جمهوری کنگو، مرز میان و اریتره اتیوپی، افغانستان، پاکستان، سری لانکا، بالکان و بسیاری از دیگر بحرانهای بین المللی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند اشاره کرد.

پاپ 80 ساله که از ایوان کلیسای سنت پیتر رو به میدان سنت پیتر پیام خود را قرائت می‌کرد دعا کرد که رهبران سیاسی از حکمت و شجاعت لازم را یافته تا بتوانند به دنبال راه‌حلهای پایدار، عادلانه و انسانی باشند. رهبر 1/1 میلیارد کاتولیک جهان درباره افرادی که در تاریکی فقر، بی‌عدالتی و جنگ به سر می‌برند و افرادی که از سلامتی، آموزش و شغل مناسب بی‌بهره اند صبحت کرد و گفت: اغلب زنان ، کودکان و کهنسالان قربانی مناقشات بی‌رحمانه مسلحانه، تروریسم و هر نوع خشونتی هستند.

وی همچنین درباره مسائل زیست‌محیطی نیز اظهار داشت: در سراسر جهان تعداد مهاجران، پناهندگانی که به علت فجایع طبیعی سفر می‌کنند افزایش یافته و علت آن تغییرات فاحش و هشداردهنده زیست‌محیطی است.

جشن میلاد مسیح در سراسر جهان

مسیحیان سراسر جهان از نیمه شب دوشنبه 3 دیماه با حضور در مراسم عشای ربانی، عید میلاد حضرت مسیح پیامبر عشق و صلح را در میان درخواستهای رهبران دینی برای صلح در خاورمیانه و مبارزه با خودخواهی جشن گرفتند.

مسیحیان سرزمین مقدس در میان صدها محل بازرسی و سربازان مسلح رژیم صهیونیستی و همچنین اجازه سفرهایی که به دشواری بدست آمده بود عید میلاد عیسی بن مریم را جشن گرفتند.

پاتریاک لاتین کاتولیکها در بیت لحم محل تولد مسیح(ع) در موعظه ای طی مراسم عشای ربانی نیمه شب گفت: این سرزمین خداوند نباید برای عده ای سرزمین زندگی و برای عده دیگری سرزمین مرگ، محرومیت، اشغال یا زندان سیاسی تلقی شود. وی در حضور هزاران مسیحی از سراسر جهان که در این مراسم شرکت کرده بودند گفت: تمام مؤمنان باید در این سرزمین زندگی، کرامت و امنیت را مشاهده کنند.

پاپ بندیکت شانزدهم نیز در مراسم عشای ربانی نیمه شب گذشته در کلیسای باسیلیکای سنت پیتر در جمع هزاران نفر از مؤمنان در حال نیایش علیه خود خواهی صحبت کرد و زبان ایتالیایی گفت: انسان شیفته خود شده، تمام امور را متعلق به خود دانسته و برای سایرین، همسایگان، فقرا و خداوند چیزی باقی نگذاشته است.

رهبر 1/1 میلیارد کاتولیک همچنین به نابودی محیط زیست و به اسقف قرن چهاردهم اسقف گریگوری اشاره کرد که نسبت به پاره پاره و زشت شدن دنیا به واسطه گناه ابراز تأسف کرده بود.

تصاویر دینی؛ انتخاب مسیحیان برای کارتهای کریسمس

به رغم درخواستهای برخی سیاستمداران مبنی بر خارج کردن روح مسیحیت از اعیاد کریسمس، شرکت هنرهای بریجمن اعلام کرد تصاویر سنتی دینی و تصاویر هنری از فرشتگان بار دیگر در صدر انتخاب مسیحیان برای انتخاب کارت تبریک کریسمس قرار گرفته است.

شرکت هنرهای بریجمن اعلام کرد امسال مجوز بیش از 200 تصویر را برای کارتهای تبریک کریسمس صادر کرده است و این امر نشان می دهد که تصاویر دینی هنوز هم در صنعت چند میلیون پوندی کارت کریسمس در بریتانیا محبوب هستند.

انتخاب تصاویر دینی برای کارتهای کریسمس به ویژه کارتهایی که دارای تصویر فرشتگان هستند جزو کارتهای پرطرفدار در بریتانیا محسوب می شوند، اما از سوی دیگر تصاویر هنرمندان مدرن از صحنه تولد مسیح تا تصاویر انجیلی که به شیوه ای مدرن ارائه شده نیز پس از تصاویر سنتی دینی در ردیف دوم قرار گرفته است.

کمپانی هنرهای بریجمن در لندن، پاریس، نیویورک و برلین واقع شده و ارائه کننده بزرگترین آرشیو تکثیر آثار هنری در دنیا است که در سال 1972 توسط هریت بریجمن تأسیس شد.

دوری از مادیگرایی؛ تأکید رهبران مسیحی در موعظه کریسمس

رهبران دینی دنیا روز سه شنبه 4 دی ماه در پیامهای کریسمس خود خواستار شفقت و بازگشت به معنای حقیقی کریسمس در دنیایی شدند که با حرص و آز مادی، خودخواهی، جنگ و تباهی محیط زیست احاطه شده ‌است.

از پاپ بندیکت شانزدهم در رم تا اسقف اعظم فیلیپ آسپینال، رهبر کلیسای انگلیکن در استرالیا پیام کریسمس رهبران بر موضوع مشترک دوری از مادیگرایی، تساوی فرصتها، احترام به محرومان متمرکز شده بود.

پاپ بندیکت شانزدهم گفت: انسان بیش از حد به امورات خود مشغول شده و در این میان زمان و مکانی برای سایر امور چون همسایگان، فقرا و خداوند باقی نگذاشته است. وی به ماجرای تولد مسیح اشاره کرد و گفت: برای نوزاد مسیح هیچ مهمانخانه ای وجود نداشت که در آن متولد شود، هرچه انسان غنی تر می شود حفره های خود را با امورات خود بیشتر پر می کند و کمتر برای دیگرای جایی باقی می گذارد. رهبر

در بیت لحم، محل تولد مسیح، مراسم عشای ربانی در نوار غزه هزاران نفر حضور داشتند تا از موعظه پاتریاک لاتین کاتولیکها در سرزمین مقدس استفاده کنند.

در استرالیا نیز برخی از رهبران دینی از پیام های خود برای بیانات سیاسی درباره سرنوشت افرادی که در خاورمیانه زندگی می کنند استفاده کردند. اسقف اعظم آسپینال اظهار داشت که دیوارهای حائل و ایستگاه های بازرسی در سرزمین مقدس به جای آنکه فضای امنی فراهم کند به افزایش خشم و ناامیدی کمک می کند.

وی همچنین تأکید کرد که مسابقه بهبود وضعیت مادی نمی تواند مردم را سعادتمندتر کند. ما با منابع بی پایان کتابها و برنامه هایی رو به رو هستیم که می تواند وضعیت را بهبود بخشد اما خود را در چرخه بی پایان خرج کردن پول برای مد کرده و برای آنکه نزدیک شدن به تصاویر مجله ها دور از دسترس است، احساس بیچارگی می کنیم. باید همانی باشیم که هستیم.

جیسون کیوا متصدی کلیسای ویکتولین و تاسمانیان گفت: اعتقاد مسیحیان به خداوند باید اعتقاد به خالقی باشد که از آنها خواست مسئولیت پذیرانه با تغییرات جوی مبارزه کنند.

اسقف اعظم انگلیکنها در ملبورن نیز از مردم خواست به یاد بیاورند که کریسمس ماجرای سرور از تولد، سادگی، فقر و عشق عاری از خودپرستی بود.

موعظه کریسمس رهبر انگلیکنها بر محیط زیست متمرکز شد

اسقف اعظم کانتربری رهبر انگلیکنهای جهان در موعظه کریسمس خود در کلیسای جامع کانتربری بر ضرورت حمایت از محیط زیست تأکید کرد.

کتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری در موعظه خود اظهار داشت: طمع انسان عامل تهدید کننده و نابود کننده تعادل ظریف زمین است. پیام کریمسس درباره عشق خداوند نسبت به مخلوقات است.

دکتر ویلیامز با اشاره به دغدغه های زیست محیطی گفت: هر روز بیش از پیش روشن می شود که تعادل میان گونه های موجودات زنده و محیطی در جهان از اهمیت خاصی برخورداراست و چگونه حرص و آز انسانها آن را تباه می کند. زمانی که ما تعادل میان امور را برهم می زنیم ، تنها مواردی که برای بقای خود ضروری است را به خطر نینداخته، بلکه معنویت را در معرض خطر قرار داده ایم.

رهبر 77 میلیون انگلیکن جهان از مردم خواست برای مخلوقات خداوند و نسبت به یکدیگر احترام قائل شوند.

تدریس مبانی فرهنگ ادیان در مدارس روسیه به صورت اجباری

الکسی دوم اعلام کرد: مبانی فرهنگ ارتدکس در واحدهای اجباری فرهنگ معنوی و اخلاقی از سال 2009 در مدارس روسیه تدریس می شود، اما دانش آموزان سایر ادیان به مطالعه مبانی فرهنگ دینی خود می پردازند.

الکسی دوم در همایش سالانه کلیسای جامع مسیح منجی در مسکو اظهار داشت: فرهنگی معنوی و اخلاقی بخشی از برنامه درسی رسمی مدارس روسیه از اول سپتامبر سال 2009 خواهد بود. طی سالهای اخیر کلیسای ارتدکس روسیه مصرانه مسئله آموزش مبانی فرهنگ ارتدکس را به عنوان مؤلفه منظم برنامه درسی پیشنهاد و نظام جدید آموزش و پرورش این امر را میسر کرده است.

در این نظام جدید دانش آموزان مسلمان به مطالعه مبانی فرهنگ اسلام، دانش آموزان یهودی به مطالعه فرهنگ یهودی و دانش آموزان غیر مؤمن نیز به مطالعه اخلاق غیر دینی می پردازند. براساس اظهارات پاتریاک مسکو، در برخی مناطق روسیه مبانی فرهنگ ارتدکس تدریس می شود و این درسها تا زمانی که برنامه درسی جدید آماده بشود تداوم خواهد داشت.

کارماپا لاما برای صلح جهانی دعا کرد

رهبر معنوی فرقه کارما کاگیو از بودیسم تبتی به عنوان یکی از چهار فرقه بزرگ بودیسم تبت در جشن نیایش خواستار مصالحه و صلح جهانی شد.

هفدهمین کارماپا لاما اظهار داشت که به تلاش خود برای تقریب و اتحاد میان مردم جهان ادامه می دهد. وی در حاشیه جشن نیایش بین المللی کاگیو مونلام در در بیهار، هندوستان گفت: از زمانی که در نیایش برای اتحاد مردم جهان شرکت کرده ام، خواسته ام مردم مناقشه و جنگ را تجربه نکرده و در خانه های خود به نیایش برای اتحاد ملحق شوند. تلاش می کنیم مردم به اتحادی ژرف تر و بزرگتر دست یابند.

جشن بین المللی نیایش در ایالت بیهار هندوستان با هدف برقراری و ترویج صلح جهانی، هماهنگی و سعادت برگزار شد و فرقه کاگیو به عنوان یکی از چهار فرقه بزرگ بودیسم تبتی این جشن را آغاز کرده است. این جشن برای نخستین بار در سال 1983 در هندوستان برگزار و امسال نیز با حضور 7 هزار راهب بودایی از سراسر جهان رو به رو شده بود. جشن هشت روزه در معبد ماهابودی برگزار می شود که براساس اعتقاد بودائیان، بودا در این محل به روشنگری دست یافت. کارماپا در ژانویه 2005 پس از طی کردن سفری 1400 کیلومتر از کوهستانهای پوشیده از برف هیمالایا به دارمسالا، مقر رهبر معزول شده بودائیان تبت گریخت.

زنان بیوه به عنوان قشر مورد غصب آئین هندو حمایت می‌شوند

به دلیل رنجها و مشقاتی که آئین هندو برای زنان بیوه فراهم کرده، وزیر توسعه زنان و کودکان هندوستان پیشنهاد کرد برنامه ای برای آموزش، تجدید قوا و انگیزه و همچنین ازدواج مجدد آنها فراهم شود.

در هندوستان که بیشترین جمعیت را پیروان آئین هندو تشکیل داد، زنان بیوه با رویکردهای نامناسب و نه چندان مطلوبی روبه رو شده، اغلب به حاشیه رانده می شوند و پس از مرگ همسران خود از بنیادی ترین حقوق بشری محروم می مانند.

بسیاری از زنان بیوه ( دست کم 40 درصد آنها کمتر از 50 سال سن دارند) توسط اقوام خود طرد شده و زندگی را با گدایی در خیابانها می گذرانند. مشقت زنان بیوه در فیلم " آب" که برنده جایزه آکادمی اسکار نیز شده بود و از جمله فیلمهای مناقشه برانگیز دینی در تاریخ سینما محسوب می شود به وضوح به تصویر کشیده شده است.

رنوکا چاودوری وزیر توسعه زنان و کودکان هندوستان روز یکشنبه 2 دی ماه گفت: زنان بیوه باید از برنامه های آموزشی مناسب برخوردار شوند تا بتوانند از آن راه امرار معاش کرده و دوباره ازدواج کنند.

یک مقام ارشد در این وزارتخانه گفت: زمانی در هندوستان زندگی زنان با مرگ همسران خود خاتمه می یافت، چرا که هندی ها زنان بیوه را بد یمن می دانستند حتی بسیاری از زنان بیوه از کاستهای اشرافی مجبور بودند خانه های خود را ترک کرده و در شهرهای دینی به نیایش و زندگی در انزوا بپردازند.

براساس آمار اخیر بیش از 3 هزار زن بیوه در فقر زندگی می کنند. این در شرایطی است که به علت تعصب دینی هندوها هیچ قطعیتی برای حمایت از طرح وزیر توسعه زنان و کودکان هندوستان وجود ندارد .

دالایی لاما سال نو میلادی و تبتی را تبریک گفت

دالایی لاما سال نوی میلادی 2008 و سال نوی تبتی 2135 را تبریک گفت و خواستار پرهیز از رفتار غیر اخلاقی به منظور رسیدن به سعادت در سال جدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تبت، دالایی لاما پس از اتمام درسهای معنوی خود در مغولستان، در صومعه اولان باتور، پایتخت جمهوری مغولستان به زبان تبتی سال نوی تبتی و به زبان انگلیسی سال نو میلادی را تبریک گفت و اظهار داشت: سال نو در راه است و به زودی سال نوی تبتی نیز از راه می رسد و من از این جا عید را تبریک می گویم.

در این صومعه راهبانی که در درسهای معنوی رهبر معنوی بودائیان تیتی شرکت کرده بودند برای دالایی لاما دعا کردند عمری طولانی داشته باشد.

دالایی لاما نیز از بودائیان مغول خواست تبریکهای وی را به سایر مغول ها اعلام کنند. برنده جایزه صلح نوبل 1989 اظهار داشت: با روحیه تعهد به دوری از رفتار ناشایست و انجام کارهای اخلاقی به استقبال سال نو بروید که این امر به سعادت، شادمانی و رفاه شما در زندگی و کشور کمک می کند.

حدود 250 نفر از بودائیان مغولستان که بیشتر آنها را راهبان صومعه ها تشکیل می دادند از روز 22 دسامبر ( اول دی ماه) در جلسات درسهای معنوی دالایی لاما شرکت کردند. همچنین صدها نفر از تبتی ها، جمعیت قابل توجهی از بودائیان کره، هنگ کنگ و کشورهای غربی نیز در این جلسات شرکت کردند.

Losar یا سال نوی تبتی مهمترین تعطیلی در تبت محسوب می شود که مدت آن 15 روز است اما سه روز اول از اهمیت بیشتری برخورار است. Losar همچنین سال نوی کشور بوتان و نپال نیز به شمارمی رود و از آنجا که تقویم تبت قمری - شمسی بوده تاریخ این عید متغیر است به طوری که سال گذشته طی 18 فوریه (29 بهمن) و امسال 8 فوریه (18 بهمن) جشن گرفته می شود.

کلیسای ارتدکس روسیه در چین خودمختار می‌شود

با توجه به روندهایی که در بهبود روابط مقر پاپ با پکن تأثیر گذار بودند فرق مجمع روحانی کلیسای ارتدکس روسیه تصمیم گرفتند دپارتمان کلیسای خودمختار ارتدکس روسیه در چین را تأسیس کنند.

مجمع کلیسای ارتدکس روسیه بر ضرورت تلاشهای دپارتمان روابط خارجی کلیسا در چین تأکید کرده تا وضعیت کلیسای ارتدکس در این کشور به حالت عادی برسد.

شرکت‌کنندگان در این جلسه که آرای آنها در اسناد نهادی مجمع ذکر شده اظهار داشتند: به رغم شرایط دشوار، بسیاری از مؤمنان ارتدکس در چین، ایمان خود را حفظ کرده و ارتباط شرعی خود را با کلیسای مادر، کلیسای ارتدکس روسیه، حفظ کرده‌اند.

رسالت معنوی روسها در چین از سال 1713 آغاز شد اما در سال 1954 به علل سیاسی معوق گذاشته شد. دوسال پس از آن مجمع کلیسای ارتدکس روسیه به کلیسای ارتدکس روسیه در چین خود مختاری اعطاء کرد و یک روحانی را برای نظارت بر امور معنوی منطقه سراسقفی پکن منصوب کرد. اما به دنبال درگذشت وی در سال 1962، کلیسای ارتدکس چین از مسیر نظارت خارج شد.

محافظه کاران انگلیکن آینده کلیسای خود را بررسی می‌کنند

اعضای محافظه کار کلیسای انگلیکن که به رویکرد لیبرال کلیسای اپیسکوپال ایالات متحده در مقابل همجنسگرایی معترض هستند تابستان سال آتی برای بررسی آینده کلیسای انگلیکن در سراسر دنیا گردهم جمع می‌شوند.

محافظه کاران کلیسای انگلیکن طی روزهای 15 تا 22 ژوئیه اندکی پیش از همایشی با عنوان "لامبث" که هر 10 سال یکبار در کلیسای انگلیکن برگزار می شود، گردهم جمع خواهند شد.

لیبرالها و محافظه کاران انگلیکن تهدید کردند که این همایش را تحریم می کنند. برگزار کنندگان همایش محافظه کاران تأکید کرده اند که این همایش جایگزین همایش "لامبث" نخواهد بود.

در سال 2003، کلیسای اپیسکوپال که همان کلیسای انگلیکن اما در ایالات متحده است پس از انتصاب نخستین اسقف همجنسگرا با خشم اعضای کلیسا رو به رو شد و این اقدام کلیسای انگلیکن را به تفرقه نزدیکتر کرد.

از آن زمان تاکنون تحت فشار انگلیکنهای سنتی که همجسنگرایی را به مثابه گناه تلقی می کنند کلیسای انگلیکن متعهد شد در موضع خود اندکی تحول ایجاد کند، اما بسیاری از محافظه کاران از این روند نیز ابراز نارضایتی کرده و اظهار می دارند اپیسکوپالها باید به واقع ابراز ندامت کنند.

همایش "لامبث"، گردهمایی است که هر 10 سال یک بار به دعوت دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری در قصر لامبث، لندن در بریتانیا برگزار می شود تا روحانیون انگلیکن درباره موضوعات و مسائل روز انگلیکنها و کلیساهای انگلیکن جهان بحث و تبادل نظر کنند. نخستین همایش لامبث در سال 1867 و چهاردهمین آنها در سال 1998 برگزار شد؛ همایش "لامبث" آتی پانزدهمین همایش است که با چالش تفرقه در کلیسای به علت رویکردهای مختلف نسبت به همجنسگرایی رو به رو است.