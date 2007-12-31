اشتباهات فاحش داوری باعث شد زمین را ترک کنیم

سرمربی تیم والیبال ارومدشت ارومیه که تیمش شب گذشته و درگیم سوم دیدار مقابل بانک صادرات مشهد از ادامه بازی انصراف داد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نحوه داوری این مسابقه افتضاح بود. پورکاشیان (داور) به راحتی از خطاهای بازیکنان تیم میزبان می گذشت و در عوض بازیکنان ما را به هر بهانه ای محکوم به خطا می کرد.

وی افزود: قضاوت ناعادلانه داور اول و همچنین داوران خط باعث عصبی شدن بازیکنان ما شده بود. این موضوع باعث شد نتوانیم جو نامناسب سالن را هم تحمل کنیم. تماشاگران مشهدی با حرف های رکیک خود فضای غیرقابل تحملی را در سالن ایجاد کرده بودند.

کارگرپیشه خاطرنشان کرد: تماشاگران هر تیمی می توانند به هر نحوی که می خواهند بازیکنان تیم خود را تشویق کنند اما حق ندارد به بازیکنان تیم مقابل توهین کنند. حتی حرفه ای ترین ورزشکاران هم در این شرایط صبر خود را از دست می دهند خصوصا اینکه به طورعلنی شاهد ناداوری هم باشند.

سرمربی تیم والیبال ارومدشت ارومیه گفت: مسئولان باشگاه اعتراض کتبی خود را در مورد داوری و میزبانی ضعیف این بازی به فدراسیون ارائه می دهند. به شدت پیگیراین موضوع هستیم تا به حق خود برسیم.

شب گذشته درجریان دیدار تیم های والیبال بانک صادرات مشهد و ارومدشت ارومیه که ازهفته سیزدهم و پایانی دور رفت رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور برگزار شد، سرپرست تیم ارومدشت در اعتراض به نحوه داوری و شرایط غیراستاندارد جو مسابقه بازیکنان تیم خود را در اوایل کوارتر سوم از زمین مسابقه بیرون کشید. درپی این اقدام داورمسابقه تیم بانک صادرات مشهد را 3 بر صفر برنده معرفی کرد.