خط لوله انتقال گاز از ساوه به ارومیه به طول 316 کیلومتر احداث می شود

امیر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: این خط پس از طی مسیر بین مراکز تولید گاز در جنوب کشور به ساوه می رسد و از ساوه به استان همدان و شهر بیجار به طول 291 کیلومتر به قطر 48 اینچ امتداد می یابد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین این خط از شهر بیجار نیز به طول 316 کیلومتر تا ارومیه ادامه می یابد.

رضوی با بیان اینکه با تکمیل این خط پتانسیل مناسبی برای گاز رسانی به استان فراهم می شود، ادامه داد: با اتصال این خط توسط حلقه 68 کیلومتری از جنوب به شمال ارومیه در شمال استان، تامین گاز توسط خطوط انتقال استان با اطمینان بیشتری صورت خواهد گرفت.

رضوی تصریح کرد: با احداث این خط سوخت مورد نیاز صنایع بزرگ از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه ، سیمان خاکستری ارومیه ، پتروشیمی های ارومیه ، مهاباد و میاندواب و فولاد ارومیه تامین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 207 هزار 369 انشعاب گاز در مناطق مختلف استان نصب شده که از این تعداد 191 هزار و 446 انشعاب شهری و بقیه روستایی است، افزود: از این تعداد 11 هزار و 437 انشعاب در سال جاری نصب شده است.

رضوی یادآور شد: عملیات نصب انشعاب گاز نیز در شهرهای استان 120 درصد و عملیات اشتراک پذیری در شهرها و روستاهای استان 153 درصد رشد دارد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی در خصوص مصوبات سفر ریئس جمهور به آذربایجان غربی و میزان عملیاتی شدن آن گفت: گاز رسانی به شهرهای باروق، سیمینه، کشاورز و محمود آباد که هم اکنون در دست اجراست با 40 درصد پیشرفت فیزیکی اجرا می شود.

رضوی در خصوص مصوبات سفر در زمینه گازرسانی روستاهای استان افزود: گاز رسانی به 414 روستای استان از مصوبات سفر است که تاکنون 123 روستا گاز رسانی شده یا در حال گاز رسانی است.

وی اعتبارات هزینه شده برای گاز رسانی به شهرها و روستاها و صنایع استان توسط شرکت گاز استان در سال جاری تا پایان آبان ماه را 146 میلیارد و 112 میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بالغ بر 266 میلیارد ریال در بخش عمرانی گاز رسانی در استان سرمایه گذاری شود.