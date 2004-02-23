" مصيبتهاي مسيح" دركانون توجه ايالتهاي مذهبي آمريكا

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي آماراينترنتي نشان مي دهد كه اين اثرجنجال برانگيز، مخاطبان بسياري رادرايالتهاي جنوبي آمريكا بدست آورده است .ازآنجايي كه مردم اين سرزمين از گرايشهاي مذهبي برخوردارند ، به واپسين ساخته " مل گيبسون " توجه بسياري دارند واخبارمربوط به آن را پي گيري مي كنند.

نشريه هاليوود ريپورتربااعلام خبرفوق گفت بيشتركاربران ياهودرايالتهاي اوكلاهاما، تنسي واينديانا ازاين موتورجستجوگربراي يافتن اطلاعاتي پيرامون اين فيلم استفاده كرده اند .

ازسوي ديگرپيش پرده هاي اينترنتي فيلم درماه گذشته با بيشترين استقبال مواجه بوده اند.فيلم " مصيبتهاي مسيح "12 ساعت پاياني زندگي حضرت مسيح را به تصويرمي كشد وتا به حال جنجالهاي بسياري را بوجود آورده است. برخي ازيهوديان براين باورهستند كه فيلم جهت گيري هايي دارد كه برضد قوم سامي است وآنها را درقتل مسيح مقصرمي داند.