نمایشگاه کتب تخصصی لاتین در دانشگاه بیرجند گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس دانشگاه بیرجند صبح امروز در بازگشایی این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه به دنبال استقبال گسترده اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های بیرجند با پنج هزار عنوان کتاب لاتین بر پا شده است.

محمد رضا میری افزود: مؤسسه آوند دانش نماینده انتشارات جان وایلی و انتشارات اورینت آخرین کتاب‌های منتشر شده در موضوعات علوم پایه، مهندسی، علوم انسانی و کشاورزی را با تخفیف 35 تا 40 درصدی در این نمایشگاه عرضه کرده است.

رئیس دانشگاه بیرجند همچنین ازموافقت شورای گسترش آموزش‌ عالی با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی کشاورزی، علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه بیرجند خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: این رشته ها با توجه به توان علمی و امکانات آزمایشگاهی دانشگاه بیرجند و در راستای تربیت نیروی متخصص جهت برآوردن نیازهای منطقه ایجاد شده است.

نمایشگاه کتب تخصصی لاتین از امروز تا 14 دی همه روزه از ساعت 9 صبح تا 4 بعد‌از‌ظهر در محل ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بیرجند پذیرای بازدید کنندگان است.