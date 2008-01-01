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۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۵۱

/ اختصاصی مهر /

محققان ایرانی موفق به تولید لامپ کم مصرف انعکاسی شدند

محققان ایرانی موفق به تولید لامپ کم مصرف انعکاسی شدند

لامپ کم مصرف انعکاسی با استفاده از تکنولوژی LED در پارک علم و فناوری کرمان تولید شد.

مازیار احمدی مجری طرح لامپ کم مصرف انعکاسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لامپهای کم مصرف فعلی علاوه بر تولید اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش به دلیل استفاده همزمان مشترکان، موجب اختلاف فازی در سیستم می شود.

احمدی اساس ساخت لامپهای انعکاسی را تکنولوژی LED که ویژه روشنایی است، ذکر کرد و افزود : این تکنولوژی، فناوری نوینی است که در کشورهای در حال توسعه به تازگی از آن استفاده می شود.

وی ادامه داد : در این طرح بر روی رفلکتورها (انعکاس دهنده‌ها) تغییراتی انجام شده که منجر به 10 برابر شدن شعاع نوری و تقویت آن شده است.

مجری طرح، توان مصرف بالا، 5 برابر شده طول عمر این لامپها نسبت به لامپهای کم مصرف فعلی، نداشتن اشعه های UV و IR را از مزایای لامپهای انعکاسی دانست و ادامه داد: در لامپهای معمولی با کمترین ضربه و حتی پاشیدن آب می شکند ولی این لامپها با استفاده از نوعی کریستال این عیب برطرف شده و نشکن هستند.

وی مصرف این نوع لامپها را یک پنجم لامپهای معمولی ذکر کرد و گفت: در لامپهای کم مصرف انعکاسی اتلاف حرارتی صفر است از این رو می توان در اتاق عمل که از لامپهای سرد و بدون اشعه استفاده می شود، بکار برده شود.

احمدی خاطرنشان کرد: در ساخت لامپهای کم مصرف گازی از تکنولوژی مهتابی استفاده می شود و خاموش و روشن کردن آن بر عمر لامپها اثر می گذارد در حالی که در لامپهای انعکاسی با بکار بردن فناوری LED قطع و وصل شده اثری بر عمر مفید آنها ندارد.

مجری طرح با بیان اینکه این محصول در داخل کشور به ثبت رسیده است، اظهار داشت : این محصول تا اواخر دی ماه به تولید انبوه می رسد.

کد مطلب 613617

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