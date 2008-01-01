محققان ایرانی موفق به تولید لامپ کم مصرف انعکاسی شدند

مازیار احمدی مجری طرح لامپ کم مصرف انعکاسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لامپهای کم مصرف فعلی علاوه بر تولید اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش به دلیل استفاده همزمان مشترکان، موجب اختلاف فازی در سیستم می شود.

احمدی اساس ساخت لامپهای انعکاسی را تکنولوژی LED که ویژه روشنایی است، ذکر کرد و افزود : این تکنولوژی، فناوری نوینی است که در کشورهای در حال توسعه به تازگی از آن استفاده می شود.

وی ادامه داد : در این طرح بر روی رفلکتورها (انعکاس دهنده‌ها) تغییراتی انجام شده که منجر به 10 برابر شدن شعاع نوری و تقویت آن شده است.

مجری طرح، توان مصرف بالا، 5 برابر شده طول عمر این لامپها نسبت به لامپهای کم مصرف فعلی، نداشتن اشعه های UV و IR را از مزایای لامپهای انعکاسی دانست و ادامه داد: در لامپهای معمولی با کمترین ضربه و حتی پاشیدن آب می شکند ولی این لامپها با استفاده از نوعی کریستال این عیب برطرف شده و نشکن هستند.

وی مصرف این نوع لامپها را یک پنجم لامپهای معمولی ذکر کرد و گفت: در لامپهای کم مصرف انعکاسی اتلاف حرارتی صفر است از این رو می توان در اتاق عمل که از لامپهای سرد و بدون اشعه استفاده می شود، بکار برده شود.

احمدی خاطرنشان کرد: در ساخت لامپهای کم مصرف گازی از تکنولوژی مهتابی استفاده می شود و خاموش و روشن کردن آن بر عمر لامپها اثر می گذارد در حالی که در لامپهای انعکاسی با بکار بردن فناوری LED قطع و وصل شده اثری بر عمر مفید آنها ندارد.

مجری طرح با بیان اینکه این محصول در داخل کشور به ثبت رسیده است، اظهار داشت : این محصول تا اواخر دی ماه به تولید انبوه می رسد.