اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر موضوع تصویب نامه شماره 24487 / ت 36501 ه مورخ 26/2/86 از تاریخ اعلام ایراد رسمی به شرح زیر اصلاح می گردد:

1- ماده ( 6) اساسنامه به شرح زیر اصلاحی می گردد:

ماده 6- سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال است که به یک میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و صددرصد سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران است.

2- متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 7 الحاق می گردد:

تبصره 3- فعالیت اقتصادی جدید شرکت در خارج از کشور در سال 1386 و سنوات بعد که حکم مشابه جز 4 بند " الف " تبصره 4 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در قوانین منظور شده باشد، منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 24122/ 30/ 86 مورخ 15/9/1386 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.