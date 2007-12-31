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۱۰ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

/ اختصاصی مهر /

اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر اصلاح شد

اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر اصلاح شد

هیئت وزیران با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر موضوع تصویب نامه شماره 24487 / ت 36501 ه مورخ 26/2/86 از تاریخ اعلام ایراد رسمی به شرح زیر اصلاح می گردد:

1- ماده ( 6) اساسنامه به شرح زیر اصلاحی می گردد:
ماده 6- سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال است که به یک میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و صددرصد سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران است.

2- متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 7 الحاق می گردد:

تبصره 3- فعالیت اقتصادی جدید شرکت در خارج از کشور در سال 1386 و سنوات بعد که حکم مشابه جز 4 بند " الف " تبصره 4 قانون بودجه سال 1386  کل کشور در قوانین منظور شده باشد، منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 24122/ 30/ 86 مورخ 15/9/1386 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

کد مطلب 613622

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