پولشویی چالش بزرگ بین المللی/ فرانسه بزرگترین کشور پولشوی دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمانهای مرتبط در سازمان ملل تلاشهای گسترده ای را برای مبارزه با پولشویی انجام داده اند.

از آن جمله می توان به تشکیل کارگروه های ویژه مبارزه با پولشویی نظیرFATF در سال 1989 توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اشاره کرد که این کارگروه ها در نهایت در اکتبر 2003 ، 40 پیشنهاد اقتصادی را برای جلوگیری از معضل پولشویی به کشورهای عضو بانک جهانی ارائه کردند.

سپس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 8 پیشنهاد دیگر به 40 پیشنهاد کارگروه ویژه مبارزه با پولشویی قبلی اضافه کردند.

گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد، پولشویی حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی ( GDP) کشورهای جهان را تشکیل می دهد که این میزان بیشتر از یک تریلیون دلار در سال است.

در همین حال، گزارشهای بانک جهانی از رو به افزایش بودن هزینه مبارزه با پولشویی در جهان در هر سال حکایت دارد.

این در حالی است که بنابر گزارش پایگاه خبری "نیوز واین"، فرانسه بزرگترین کشور پولشوی دنیا و بزرگترین عامل درهم گسیختگی اقتصاد کشورهای آفریقای جنوبی است.

همچنین بانکهای آمریکا سالانه 500 میلیارد دلار پول کثیف را پولشویی می کنند که در یک دهه گذشته معادل 5 تریلیون دلار بوده است.

در این میان "سی تی" بانک آمریکا بزرگترین پولشویی را در میان بانکهای وابسته به خود اختصاص داده است. این بانک پولشویی را از طریق بانکهای وابسته و نمایندگی بانکهای خود در خارج از کشور انجام می دهد.

برخی کارشناسان اقتصادی آمریکا در این باره معتقدند: در طول یک دهه گذشته 2.5 تا 5 تریلیون دلار توسط بانکهای آمریکایی پولشویی شده است.

بنابرگفته آنان، قسمت اعظم این جریان پولی از طریق پولشویی کشورهای جهانی سوم به خزانه کشورهای غربی و اروپایی سرازیر می شود که این میزان 20 تا 40 میلیارد دلار در سال را تشکیل می دهد.

همچنین پایگاه خبری "گلوبال وویس" امارات گزارش داده پولشویی در خاورمیانه در حال گسترش است به طوری که میلیاردها دلار در سال از طریق قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر در دبی پولشویی می شود.

این خبرگزاری، پولشویی را بزرگترین معضل بانک های کشورهای عربی دانست که سران این بانکها برای مبارزه با آن چندین کنفرانس مشترک را برگزار کرده اند.