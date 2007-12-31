ساخت و ساز در حریم آثار تاریخی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس بررسی های بعمل آمده در مرکز فرماندهی و کنترل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور ، 20 درصد از کل جرایم به وقوع پیوسته در 9 ماه اول سال مربوط به جرم ساخت و ساز است.

براساس این گزارش ، بیشترین موارد وقوع این جرم در استانهای اصفهان ، خراسان رضوی ، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی گزارش شده است.

این در حالیست که یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی تلاش گسترده ای را در خصوص سرکشی به آثار تحت حفاظت و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم آثار تاریخی کرده است.

اگر چه ساخت و ساز ، مرمت ، تغییر ، تجدید و توسعه اماکن تاریخی و ثبتی طبق ماده 564 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و هر فردی مرتکب آن شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد، اما در برخی از نقاط کشور مردم در بافتهای تاریخی زندگی می کنند و بعضا از قوانین حاکم دراین خصوص اطلاعی ندارند.

مرکز فرماندهی و کنترل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور از مردم در خواست کرد بر خلاف قوانین و ضوابط مصوب در اماکن تاریخی و فرهنگی اقدام به ساخت و ساز یا مرمت غیر مجاز نکنند.