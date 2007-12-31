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۱۰ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۵۷

ساخت و ساز در حریم آثار تاریخی ممنوع است

ساخت و ساز در حریم آثار تاریخی ممنوع است

ساخت و ساز غیر مجاز در حریم آثار تاریخی یکی از انواع جرایم در حوزه سازمان میراث فرهنگی کشور است که متاسفانه درصد نسبتا بالایی از آمار را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس بررسی های بعمل آمده در مرکز فرماندهی و کنترل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور ، 20 درصد از کل جرایم به وقوع پیوسته در 9 ماه اول سال مربوط به جرم ساخت و ساز است.

براساس این گزارش ، بیشترین موارد وقوع این جرم در استانهای اصفهان ، خراسان رضوی ، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی گزارش شده است.

این در حالیست که یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی تلاش گسترده ای را در خصوص سرکشی به آثار تحت حفاظت و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم آثار تاریخی کرده است.

اگر چه ساخت و ساز ، مرمت ، تغییر ، تجدید و توسعه اماکن تاریخی و ثبتی طبق ماده 564 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و هر فردی مرتکب آن شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد، اما در برخی از نقاط کشور مردم در بافتهای تاریخی زندگی می کنند و بعضا از قوانین حاکم دراین خصوص اطلاعی ندارند.

مرکز فرماندهی و کنترل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور از مردم در خواست کرد بر خلاف قوانین و ضوابط مصوب در اماکن تاریخی و فرهنگی اقدام به ساخت و ساز یا مرمت غیر مجاز نکنند.

کد مطلب 613635

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