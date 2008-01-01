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۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۰۰

قصور و کوتاهی آموزش و پرورش به ثمر نشست / تبصره احداث یک مدرسه حذف شد

قصور و کوتاهی آموزش و پرورش به ثمر نشست / تبصره احداث یک مدرسه حذف شد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان ایرادی به لغو تبصره احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی توسط انبوه سازان نگرفت بنابراین این تبصره حذف شد.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص نظر شورای نگهبان در مورد لغو قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی توسط انبوه سازان، افزود: شورای نگهبان اشکالی به این بند از قانون نگرفت.

وی در خصوص علت این امر نیز گفت: این قانون در سال 1368 تصویب شده بود و بدلیل عدم اجرایی شدن آن در سال 79 درقالب چندین تبصره مکانیزم اجرایی این قانون به تصویب رسید . شورای نگهبان نیز با حذف تبصره های مکانیزم اجرایی سال 79 موافقت کرده و اصل قانون سرجای خود باقی است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته مکانیزم اجرایی این قانون بدلیل مرز گذاری ساخت یک واحد آموزشی در ازای مجتمع های بیش از 200 واحد مسکونی و همچنین در نظر نگرفتن اقشار کم درآمد در آن و...نقص داشت که باید برطرف می شد.

عباسپور گفت: به منظور اجرایی شدن این قانون باید مکانیزم اجرایی جدیدی را جایگزین و طرحی جدید را در مجلس ارائه دهیم.

وی افزود: بزودی طرحی در این خصوص با قید دو فوریت مطرح خواهیم کرد و سعی می کنیم تا قبل از پایان کار مجلس هفتم این طرح به تصویب برسد.

کد مطلب 613638

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