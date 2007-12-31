اصغر نور الله زاده در مراسم شروع به کار شعبه و فروشگاه کالای ایرانی مربوط به شرق تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته صندوق فقط با معرفی مزدوجین به بانکها برای هر یک از آنها 10 میلیون ریال وام نقدی پرداخت می کرد که در سال جاری برای حمایت از تولید و کارخانجات داخلی و کمک به حل مشکل فروش بخشی از تولیدات داخلی، اقدام به پرداخت 20 میلیون ریال وام خرید کالای ایرانی به همراه وام 20 میلیون ریالی نقدی کرده است.

معاون اعتبارات و تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) اظهار داشت: با نظر هیئت مدیره صندوق قرار شد که از این پس مبلغ 4 میلیون ریال سهم نقدی صندوق در تامین وام 10 میلیون ریالی، فقط در بخش خرید کالا هزینه شود و 20 میلیون ریال وام نقدی متقاضیان از منابع بانکها تامین شود.

وی تصریح کرد: با هماهنگی بانکها و 6 فروشگاه کار تامین و توزیع کالای ایرانی با هدف حمایت از اشتغال موجود در واحدهای تولیدی و همچنین تامین نقدینگی برای تهیه مواد اولیه انجام خواهد شد ضمن اینکه باز پرداخت تسهیلات اعطایی 36 ماهه در نظر گرفته شده است.

نورالله زاده تعداد تقاضا برای دریافت وام خرید کالای ایرانی را در حال حاضر 85 هزار مورد عنوان کرد واز تقاضای 100 هزار نفری برای دریافت تسهیلات 20 میلیون ریالی نقدی خبر داد.

وی افزود: متقاضیانی که تاریخ ثبت ازدواج آنها از 25 تیر ماه سال جاری به بعد است می توانند برای دریافت وام نقدی یا خرید کالا و همچنین هر دو نوع وام اقدام نمایند.

حسین نصیری سرپرست صندوق مهر رضا استان تهران دراین مراسم در گفتگو با خبرنگارمهر از وجود 5 شعبه در مناطق مختلف شهر تهران خبر داد و گفت: روزانه 300 نفر به شعبه مرکزی صندوق و 100 نفر نیز به سایر شعبات مراجعه می کنند که مجموعا در نیم ساعت مراحل ثبت نام، پذیرش و معرفی به بانکها طول می کشد.