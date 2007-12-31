180 شرکت تعاونی در خراسان جنوبی به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند ظهر امروز در مراسم افتتاح واحد شن شویی شرکت تعاونی چند منظوره شاهد خراسان جنوبی با بیان اینکه عمده تعاونی های شکل گرفته طی سال جاری در این استان در بخش مسکن است، افزود: در حال حاضر بیش از 25 هزار نفر در این تعاونیها عضو هستند.

وی سهم خراسان جنوبی را در ایجاد تعاونیها تا پایان سال جاری 175 تعاونی اعلام و خاطرنشان کرد: تا کنون اداره کل تعاون خراسان جنوبی با ثبت 180 تعاونی جلوتر از برنامه عمل کرده است.

مدیر کل تعاون خراسان جنوبی اشتغال مستقیم ایجاد شده از طریق این تعاونی ها را هزار و 100نفر عنوان کرد و اظهارداشت: از ابتدای شکل گیری تعاونی ها تا کنون بیش از هزار و 100 در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.

خوشایند در ادامه در خصوص تعاونی چند منظوره شاهد خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر بیش از 245 نفر از جانبازان هشت سال دفاع مقدس در این تعاونی عضو هستند.

وی دارایی این شرکت تعاونی را بالغ بر 100 میلیارد ریال در سطح استان اعلام و عنوان داشت: امسال بیش از 360 میلیون تومان تسهیلات به این شرکت تعاونی در جهت راه اندازی واحد شن شویی آن تخصیص یافته است.