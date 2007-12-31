فرایند توقف شکل گیری جراحات کبدی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا که نتایج تحقیقات خود را در نسخه آنلاین مجله PLoS منتشر کردند، پروتئین جدیدی را شناسایی کرده اند که با توقف این پروتئین می توان مانع شکل گیری جراحات ناشی از بیماری هپاتیت در کبد شد.

کبد بیماران متاثر از بیماری هپاتیت با حراجات و زخمهایی مواجه می شود که در اثر فرایند ورم انسداد فیبرهای کبدی بروز می یابند. تا به امروز تنها امکان کمتر کردن صدمات وارده ناشی از بروز این زخمها در کبد وجود داشت، اما اکنون این دانشمندان موفق شدند کاملا مانع ایجاد این زخمها شوند.

براساس گزارش ساینس دیلی، در حقیقت این دانشمندان کشف کردند که با توقف پروتئینی با عنوان Rsk که به طور طبیعی به وسیله ارگانیسم در طول فرایند زخم شدگی تولید می شود، می توان مانع تشکیل این جراحات شد.

در حال حاضر نتایج این تحقیقات تنها روی موشهای آزمایشگاهی تائید شده است. در این آزمایشات از موشهایی استفاده شد که تحت درمان با یک ترکیب شیمیایی قرار گرفتند که مانع تولید پروتئین Rsk می شود و مشاهده شد که با مصرف این ترکیب شیمیایی فرایند تخریب فیبرهای کبدی متوقف خواهد شد.