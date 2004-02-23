اتحاديه عرب و سازمان كنفرانس اسلامي در خصوص ديوار حائل نظر مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، قضات اين دادگاه همچنين تصميم گرفتند يادداشت ها ونظرات چند كشورصاحب نظردرمسائل قانوني را درباره احداث اين ديواربپذيرند.



بنابراين گزارش، قراراست نماينده 12 كشورعرب ازجمله عربستان سعودي ، الجزاير و اردن و همچنين كشورهاي آفريقاي جنوبي و كوبا با حضور در جلسه دادگاه لاهه حمايت خود را ازمواضع فلسطيني ها درخصوص مخالفت با احداث اين ديواراعلام كنند.



الجزيره اعلام كرد: با وجود اينكه آمريكا، اتحاديه اروپا و برخي ازكشورهاي غربي از مسير ساخت ديوارحائل انتقاد كرده اند اما رژيم صهيونيست برگزاري جلسه ديوان لاهه را تحريم و اعلام كرد: تل آويو با دخالت دادگاه لاهه در كار بررسي ساخت ديوارحائل مخالف است.



تل آويو اعلام كرد: درصورت صدورهرگونه راي از سوي دادگاه لاهه، اين رژيم "نقشه راه" را اجرا نخواهد كرد زيرا مسئولان اسراييلي اين اقدام را مانعي بزرگ بر سرراه اين طرح مي دانند.