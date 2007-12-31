۱۰ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۰۷

117 طرح تحقیقاتی کشاورزی در خراسان جنوبی اجرا شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: از زمان شکل‌گیری این مرکز تاکنون 117 طرح در بخش‌های مختلف تحقیقاتی در سطح استان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این مرکز از سال 84 در استان فعال شده است، افزود: در حال حاضر چهار ایستگاه تحقیقاتی شامل ایستگاه بیرجند، مرک، آبخوان بیرجند و نهبندان با نیروهای متخصص طرح‌های تحقیقاتی را اجرا می ‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 48 طرح تحقیقاتی در این استان به اتمام رسیده است، تصریح کرد: علاوه بر اجرای این طرح ها برنامه‌های آموزشی و ترویجی به تعداد 150 نفر روز، تعداد 11 فقره مقالات علمی و انتشار شش مقاله در مجلات ISI و علمی و پژوهشی ازدیگر فعالیت‌های این مرکز است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی اظهار داشت: این مرکز تحقیقاتی در بخش‌های مختلف اصلاح و تهیه نهال و بذر، ثبت و گواهی بذر و نهال، خاک و آب، آفات و بیماری ‌های گیاهی، امور دام، منابع طبیعی، آبخیزداری، محیط زیست و ... فعالیت داشته است.

هادربادی با بیان اینکه مراکز تحقیقات کشاورزی در سطح خراسان جنوبی دو آزمایشگاه مجهز و همچنین ادوات و ماشین آلات کشاورزی در اختیار دارند، اذعان داشت: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی به طور متوسط سالانه حدود 50 طرح تحقیقاتی را در راستای انجام تحقیقات کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی اجرا کرده است.

وی معرفی رقم جدید جو بعد از 12 سال کار تحقیقاتی مستمر سالانه را از آخرین اقدامات و موفقیت‌های این مرکز عنوان نمود و خاطرنشان کرد: این رقم شانمل خالص سازی، انتخاب بوته برتر و مقایسه عملکرد بوده که اخیراً جهت نامگذاری با نام‌های محلی که معرف استان باشد به مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر پیشنهاد شده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با بیان اینکه بعد از تأیید نهایی این رقم توصیه به کاشت آن می‌ شود، تصریح کرد: این رقم جو با عملکرد حدود شش تن در هکتار و مقاوم به بیماری‌هایی نظیر لکه قهوه ‌ای و سیاهک، سازگاری خوب به شرایط آب و هوایی معتدل و گرم با ارتفاع 75 سانتیمتر و وزن 35 گرم و زودرس است.

کد مطلب 613724

