فرصتهای شغلی نباید در اختیار عده ای محدود قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان ظهر امروز در جمع کارکنان شهرداری افزود: در صورت اطلاع عموم از فرصتهای مختلف شغلی می توان با درصد خطای کم نیروهی کیفی تری را در اختیار بخش های مختلف مجموعه قرار داد.

شهردار مشهد با اشاره به نقش کلیدی نیروی انسانی در جوامع توسعه یافته گفت: اگر چه وجود برخی منابع طبیعی می تواند مقدمه ای برای پیشرفت باشد اما نیروی انسانی در تحقق توسعه نقش تعیین کننده ای ایفا می کند.

وی وجود هسته گزینش را برای کنترل ورود نیروی انسانی کیفی به مجموعه شهرداری ضروری و سرنوشت ساز دانست و تصریح کرد: اگر افراد با استفاده از روابط به بدنه یک مجموعه رسوخ کنند و دارای توان، انگیزه و تخصص کمی نیز باشند آینده آن مجموعه از قبل محکوم به شکست است.

شهردار مشهد توجه به برخی گرایشهای سیاسی در مورد بدنه اجرایی را سم مهلکی دانست و از آن به عنوان تاراج مشاغل یاد کرد و افزود: ورود طیفی خاص به بدنه یک مجموعه و تعویض رده های بالا تا پائین نیروی انسانی موجب بزرگترین تزلزل در آن مجموعه می شود.

پژمان ادامه داد: درصورتی که افراد تحت لوای نظام اسلامی دارای تخصص، آگاهی، توان و وجدان کاری باشند برای فعالیت در بدنه عمومی مجموعه شهرداری کافی است.

وی با انتقاد از نبود رشته های دانشگاهی مرتبط با مسائل شهرداریها و با تاکید بر مناسب سازی تخصص نیروی انسانی با نیازها خاطر نشان کرد: در حال حاضر در بسیاری از فرصت های شغلی از متخصصان رشته های مشابه با نیازهای ما استفاده می کنیم.