دکتر محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه ساخت سمفونی دانشگاهیان توسط اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم به دکتر عبدی دانشجوی دکتری دانشگاه اوکراین سپرده شده بود که در این هفته رونمایی می شود.

وی گفت: شعر سمفونی دانشگاهیان توسط استاد کاکایی سروده شده است که به سبک سمفونی فلارمونیک اوکراین توسط گروه کر اجرا می شود.

معاون فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاهیان تاکنون سمفونی نداشته اند، گفت : جایگاه دانشگاه، علم و عالم و اهمیت دادن به بحثهای فرهنگی از مضامینی است که می توان در این سمفونی جستجو کرد.

سمفونی دانشگاهیان چهارشنبه هفته جاری در تالار وحدت رونمایی می شود.