سفر غیرمنتظره پادشاه اسپانیا به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام دولتی افغانستان امروز اعلام کرد:"خوان کارلوس" وارد شهر هرات در غرب کشور شده تا با حدود 800 سرباز اسپانیایی مستقر در این منطقه دیدار کند.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت : سفر وی کوتاه خواهد بود و امروز افغانستان را ترک می کند.

این مقام به دلایل امنیتی،از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

طی دو هفته اخیر سران کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا از افغانستان بازدید و با مقامهای افغان و نیز نیروهایشان در این کشور دیدار کرده اند.