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۱۰ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۳۶

سفر غیرمنتظره پادشاه اسپانیا به افغانستان

پادشاه اسپانیا امروز برای دیدار با نیروهای اسپانیایی مستقر در افغانستان وارد شهر هرات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام دولتی افغانستان امروز اعلام کرد:"خوان کارلوس" وارد شهر هرات در غرب کشور شده تا با حدود 800 سرباز اسپانیایی مستقر در این منطقه دیدار کند.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت : سفر وی کوتاه خواهد بود و امروز افغانستان را ترک می کند.

این مقام به دلایل امنیتی،از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

طی دو هفته اخیر سران کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا از افغانستان بازدید و با مقامهای افغان و نیز نیروهایشان در این کشور دیدار کرده اند.

کد مطلب 613746

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