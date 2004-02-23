تظاهرات گسترده عليه ديوار حائل در چند كشور جهان

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه هاي خبري امروز همزمان با تشكيل دادگاه لاهه براي بررسي مسئله ساخت ديوار حائل در كرانه باختري از راهپيماييهاي گسترده در كشورهاي مختلف جهان خبر دادند.



به گزارش خبرگزاري فرانسه، دهها وكيل كه لباس وكالت برتن داشتند امروز در برابر دادگاه لاهه اقدام به برپايي يك راهپيمايي نمادين كردند. در اين راهپيمايي دهها تن از وكلاي عرب نيز حضور داشتند. تظاهركنندگان ديوار حائل را ديوار نژادپرستي و مغاير با قوانين بين المللي دانستند و از دادگاه لاهه خواستند ضمن محكوميت ساخت اين ديوار نسبت به توقف سريع ساخت آن اقدام كند.



از سوي ديگر شبكه العربيه گزارش داد هزاران نفر در دمشق عليه ساخت اين ديوار دست به راهپيمايي زدند. راهپيمايان در دمشق ديوار حائل را مانع بزرگي براي برقراري صلح در جهان دانسته و از جامعه بين الملل خواستند نسبت به ساخت اين ديوار موضع گيري كنند. راهپيمايان اعلام كردند اين ديوار برخلاف ادعاي اسرائيل براي امنيت نمي باشد بلكه اقدامي نژادپرستانه براي محروميت مردم فلسطين از حقوقشان است.



در فلسطين نيز هزاران نفر در اعتراض به اين اقدام صهيونيستها راهپيمايي كردند. اين راهپيمايي با دخالت نظاميان صهيونيست به خشونت انجاميد. نظاميان صهيونيست به سوي راهپيمايان تيراندازي كردند.

در مصر نيز هزاران دانشجو در دانشگاه الازهر قاهره عليه ساخت ديوار حائل تظاهرات كرده و ساخت اين ديوار را يك اقدام نژاد پرستانه خوانده و خواستار توقف فوري ساخت آن شدند .

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