داشتن نظام برنامه ای در امور دینی و فرهنگی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سهرابی پیش از ظهر امروز در دیدار با مسئولان مراکز قرآنی مردمی و جمعی از حافظان و معلمان قرآن استان مرکزی در اراک با تاکید بر اینکه اکنون فضای کشور مملو از یاد خداوند و آموزه های قرآنی است، افزود: مهمتر از یادگیری قرآن، عمل به آموزه های قرآنی و دینی است که باید کار شود.

وی با یادآوری این موضوع که گسترش و توسعه فعالیتهای قرآنی یکی از برکات و دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است، خاطر نشان کرد: برخلاف دوران قبل از انقلاب امروز قرآن در زندگی مردم وارد شده است.

سهرابی گفت: رمز بقا انقلاب اسلامی در تمسک به قرآن و اهل بیت است و این مهم سفارش فراموش نشدنی پیامبراعظم(ص) به امت اسلام است.

وی ‌افزود: برای نهادینه شدن قرآن به صورت یک فرهنگ پایدار و عمل به آیات الهی باید همه مسئولان به ویژه دانشگاهها، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی همسو حرکت کرده و از موازی کاری پرهیز شود.

استاندار استان مرکزی گفت: همه فعالیتهای قرآنی باید با محوریت تبلیغات اسلامی بیش از پیش اثرگذاری آن تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: رهبرمعظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور خواهان گسترش و تعمیق‌فرهنگ قرآنی در جامعه هستند بنابراین باید مسئولان استانی بیش از پیش تلاش کنند.

سهرابی اضافه کرد: برای گسترش بیشتر فعالیتهای قرآنی باید حضور بانوان رادر این عرصه پررنگ تر کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعالیتهای قرآنی در استان افزود: برای فعالیتای قرآنی امسال با حمایت استاندار مرکزی دو میلیارد ریال اختصاص یافته است.

حجت‌الاسلام احمد رضاییان گفت: تا کنون 21 مرکز قرآنی مردمی شهری در استان فعال شده و زمینه فعالیت ‪ 14‬مرکز قرآنی روستایی نیز فراهم شده است.

وی افزود: توسط مراکز قرآنی مردمی شهری تا کنون دو هزار نفر از کارکنان دولت گواهینامه آموزش مقدماتی را دریافت کرده‌اند.

رضاییان گفت: در آینده نزدیک نیز جشنواره قرآنی کودک در استان با همکاری این نهاد و آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان استان برگزار می‌شود.

در پایان‌ این نشست مجوز فعالیت اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی مردمی استان توسط استاندار به مدیرعامل این اتحادیه اعطاء شد.

همچنین ضمن اعطا گواهینامه تخصصی به ‪ 10‬حافظ کل قرآن و ‪ 10‬معلم قرآن، لوح سپاس اداره‌ کل تبلیغات اسلامی استان به استاندار به عنوان خادم‌قرآن‌اهدا شد.