ستاد استعلامات انتخابات مجلس هشتم تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ستاد به موجب ماده ‌٤٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در راستای انجام استعلامات وزارت کشور و شورای نگهبان از مراجع قضایی سراسر کشور تشکیل و مسوولیت استعلام از مراجع ذیربط را برعهده دارد.

حسب حکم ریاست قوه‌ قضاییه در مورخ ‌١٠/١٠/٨٦ ریاست این ستاد با دادستان کل کشور خواهد بود.

در این راستا جلسه‌ ای به منظور هماهنگی و عملیاتی شدن این ستاد در دادستانی کل کشور و با حضور مسوولان قضایی و ستادی دادستانی کل تشکیل شد و تمهیدات مقتضی به ‌منظور آماده ‌سازی ستاد استعلامات انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در دادستانی کل کشور پیش‌بینی و آماده ‌سازی شد.