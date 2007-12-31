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۱۰ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۱۴

ستاد استعلامات انتخابات مجلس هشتم تشکیل شد

ستاد استعلامات انتخابات هشتمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی در دادستانی کل کشور تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ستاد به موجب ماده ‌٤٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در راستای انجام استعلامات وزارت کشور و شورای نگهبان از مراجع قضایی سراسر کشور تشکیل و مسوولیت استعلام از مراجع ذیربط را برعهده دارد.

حسب حکم ریاست قوه‌ قضاییه در مورخ ‌١٠/١٠/٨٦ ریاست این ستاد با دادستان کل کشور خواهد بود.

در این راستا جلسه‌ ای به منظور هماهنگی و عملیاتی شدن این ستاد در دادستانی کل کشور و با حضور مسوولان قضایی و ستادی دادستانی کل تشکیل شد و تمهیدات مقتضی به ‌منظور آماده ‌سازی ستاد استعلامات انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در دادستانی کل کشور پیش‌بینی و آماده ‌سازی شد.

کد مطلب 613761

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