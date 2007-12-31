ستاد استعلامات انتخابات مجلس هشتم تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ستاد به موجب ماده ٤٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در راستای انجام استعلامات وزارت کشور و شورای نگهبان از مراجع قضایی سراسر کشور تشکیل و مسوولیت استعلام از مراجع ذیربط را برعهده دارد.
حسب حکم ریاست قوه قضاییه در مورخ ١٠/١٠/٨٦ ریاست این ستاد با دادستان کل کشور خواهد بود.
در این راستا جلسه ای به منظور هماهنگی و عملیاتی شدن این ستاد در دادستانی کل کشور و با حضور مسوولان قضایی و ستادی دادستانی کل تشکیل شد و تمهیدات مقتضی به منظور آماده سازی ستاد استعلامات انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در دادستانی کل کشور پیشبینی و آماده سازی شد.
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