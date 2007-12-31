بانک مسکن دو فقره تسهیلات با سپرده بر روی یک واحد مسکونی می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، اعضای خانواده( زن و شوهر،پدرو فرزند) می توانند با افتتاح و یا تکمیل دو حساب صندوق پس انداز مسکن و یا حساب پس انداز مسکن جوانان از تسهیلات این دو حساب با رعایت سقفهای مقرر برای خرید واحد مسکونی به صورت مشترک استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، شرایط و ضوابط هر فقره از تسهیلات به صورت مستقل و تابع شرایط تسهیلاتی است که بانک در حال حاضر از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یا حساب پس انداز مسکن جوانان به مشتریان پرداخت می کند.

گفتنی است، در حال حاضر متقاضیان در یافت تسهیلات 180 میلیون ریالی بانک مسکن با سپرده گذاری 90 میلیون ریال بعد از یکسال می توانند از این تسهیلات برای خرید واحد مسکونی با نرخ سود 18 درصد بهره مند شوند.

