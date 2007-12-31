اکران "عاشق" در دو فرهنگسرا

به گزارش خبرگزاری مهر، "عاشق" که به تازگی در سینماهای تهران روی پرده رفته است، هر روز در سانسهای 10، 14، 16 و 18 در سینما تراس فرهنگسرای بهمن و از 10 تا 25 دیماه در سانسهای 15، 17 و 19 در فرهنگسرای خانواده برای عموم به نمایش درمیآید.
در "عاشق" بازیگرانی چون هانیه توسلی، ایرج نوذری، شمسی فضلاللهی، مهری ودادیان، مهدی صباغی، امیر نوری، مونا فرجاد، لادن سلیمانی، کیانوش گرامی، ترلان پروانه، روژان آریامنش و ... بر اساس فیلمنامهای از خود شرکت به ایفاء نقش پرداختهاند.
از دیگر عوامل تولید "عاشق" میتوان به مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، طراح صحنه و لباس: مجید میرفخرایی، طراح گریم: مهری شیرازی، صدابردار: احمد کلانتری، بازیگردان: فرهاد آئیش، موسیقی: فردین خلعتبری، تدوین: حسن ایوبی، عکس: علی نیکرفتار و جلوههای ویژه: عباش شوقی اشاره کرد.
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