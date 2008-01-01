"اطلاعات حکمت و معرفت" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جریده شامل بخشهای متعددی است. در سرمقاله این شماره دکتر انشاء الله رحمتی به تاملی در رساله گرگیاس افلاطون پرداخته است. وی در بخشی از این سرمقاله آورده است: انکار نمی‌توان کرد که خطابه می تواند ابزار مفیدی در خدمت مصالح جامعه باشد. اصحاب سیاست و گردانندگان اجتماع، به خصوص در موقعیتهای پیش بینی نشده مانند موقعیت هجوم دشمن و نیاز با واداشتن مردم به دفاع از میهن سخت به این صناعت محتاج اند.

همچنین در بخش گفتگو نیز گفتگوی جمعی از اندیشمندان آلمانی با محمد سبیلا منتشر شده است.

از عناوین مقالات این جریده می توان به رالز: از دو اصل عدالت تا برداشتی سیاسی از عدالت، آشنایی با مباحث فلسفه اخلاق، بخشایش، اخلاق زیست محیطی اشاره کرد.

کثرت‌گرایی دینی از چشم اندازهای متفاوت، گذری بر مفهوم امید در اندیشه کانت، بلوخ و مارسل از دیگر مقالات این نشریه هستند.