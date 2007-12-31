باید در فضایی سالم و با نشاط مردم را به پای صندوق های رای بیاوریم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز در این دیدار با تبریک عید سعید به همه دوستداران اهل بیت (ع) و بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خصوص انسجام اسلامی و اتحاد ملی تاکید کرد .

رئیس مجلس خبرگان رهبری حضور مردم را در عرصه های مختلف انقلاب حل همه مشکلات دانست و گفت: پیروزی، تثبیت و تداوم انقلاب با امواج حضور آگاهانه مردم میسر شد واکنون نیز که از آن مراحل گذشته ایم انتخابات بهترین و مهمترین جلوه حضور و مشارکت مردم در سرنوشت کشور است ومسئولان باید با فراهم کردن مقدمات انتخاباتی پر شور، بگذارند مردم به هر کس که می خواهند رای دهند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه به احزاب را راهی برای تمرین مردم سالاری واقعی خواند و گفت : روحانیت نمی تواند از این شیوه رویگردان باشد چون می توانند با تلفیق شیوه سنتی تبلیغات مشاقهه ای با شیوه تبلیغات نوین امروزی در راه رشد آگاهی مردم تلاش نماید.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تحلیل دیدگاه های مختلف بعضی ها در حوزه های علمیه گفت: حرکت امام با یارانی که زبرالحدید بودند باعث شد که مردم و روحانیت از حالت یاس پس از قاجار و دوره رضا خان رها شوند و ثابت کنند که اسلام قابلیت اداره هر نظامی را در هر زمانی دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان گوشه هایی از مقاطع تاریخی ایران گفت: رژیم پهلوی به انحای مختلف در صدد انزوای روحانیت بود و امام با سخنان حکیمانه وحرکت های مدبرانه، فضای سنگین و یاس آلود را شکست و انقلاب را به اتکای مردم و با پیشتازی روحانیت به پیروزی رساند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی درپاسخ به نگرانی های حاضران در خصوص مشکلات مردم گفت : ریشه همه مشکلات در عدم رونق تولید است چون اگر تولید کشور فعال باشد همه بخش ها با توجه به عرصه و تقاضای خود را تامین می کنند.

وی با اشاره به ظرفیت موجود زیر ساخت ها در کشور گفت: می توانیم با بهره گیری از ظرفیت های موجود تولید و زیربناها زمینه های زندگی بهتر مردم را تامین کنیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخشی دیگر از سخنانش پناه بردن به خرافات را دور از شان امت مترقی پیرو مکتب اهل بیت دانست و گفت: روحانیون و احزاب می توانند با آموزش های درست و روز آمد بر آگاهی مردم بیفزایند.

وی با تشریح اوضاع حضور روحانیون در دروه های مختلف تاریخ ایران گفت: انقلاب اسلامی از نظر مسئولیت روحانیت بی سابقه و بی نظیر است چون در راس آن یک مجتهد جامع الشرایط قرار دارد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی کناره گیری روحانیت از مسائل سیاسی را توجیه ناپذیر خواند و گفت: هر مقدار که حضور روحانیت تضعیف شود به ضرر نظام خواهد بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود روحانیون به کارهای حزبی را یک امتیاز دانست و گفت: درباره اهمیت حزب در نظام همین بس که اگر حزب جمهوری اسلامی در سالهای اول پیروزی انقلاب نبود در اداره قوای مختلف دچار مشکل می شد.

در آغاز این دیدار حجج الاسلام سید علی میر هادی، رئیس شاخه روحانیون حزب اعتماد ملی، موسوی از لرستان و تذروی از شهر ری به بیان دیدگاه های خویش در مسائل مختلف پرداختند.

میر هادی، ضمن ارائه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های شاخه روحانیون این حزب گفت: چگونگی حضور افراد و چگونگی عملکرد مجریان و ناظران از دغدغه های سیاسی روحانیون این حزب است.

وی با اشاره به مشکلات مردم در تورم و گرانی و ترویج خرافات در امور فرهنگی و دینی خواستارتوجه بیشتر مسئولان عالی رتبه کشور برای پیشبرد اهداف و آرمانهای امام و شهدا شد.