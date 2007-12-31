150 مهندس ناظر متخلف به شورای انتظامی نظام مهندسی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا مسعودی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل شهرداری مشهد افزود: بر اساس تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها مهندسین ناظر مکلف هستند که نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که با مسئولیت آنها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه ها و محاسبات فنی آن به طور مستمر نظارت کرده و در صدور پایان کار نیز مطابقت ساختمان با این موارد را گواهی نمایند.

وی ادامه داد: این تعداد از مهندسین ناظر تخلفات ساختمانی را گزارش نکرده و موجب افزایش بناهای غیر مجاز، نا ایمن و فاقد استحکام در سطح شهر مشهد شده اند.

مسعودی تصریح کرد: به استناد تبصره مذکور در صورت قصور ناظر در اجرای دقیق وظایف قانونی فرد به شش ماه تا سه سال محرومیت از کار و درج در پروانه اشتغال برخورد قانونی خواهد شد.