اکبرزبردست در گفتگو با مهر اظهارداشت: شرایط بد آب و هوایی تبریز بزرگترین مشکل صنعت مس رفسنجان در دیدار فردا با شهرداری تبریز است.

وی خاطر نشان کرد: بازی روی چمن لغزنده شهر تبریز می تواند مشکلات بسیاری را برای بازیکنان مس فراهم کند.

زبردست تصریح کرد: علاوه بر سرمای طاقت فرسای این شهر پنج بازیکن کلیدی مس به دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار کادر فنی قرار ندارند.

وی گفت: شهرداری تبریز بازیکنان خوبی را در اختیار دارند و از انگیزه بالایی برخوردار است اما تیم مس برای کسب حداکثر امتیاز به تبریز می رود.

عصر فردا تیم صنعت مس رفسنجان در چارچوب لیگ آزادگان مقابل تیم شهرداری تبریز قرار خواهد گرفت.