نجف پرتوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در 9 ماه گذشته میزان لوله گذاری در بخش های خطوط انتقال، اصلاح و توسعه شبکه آب به 194 کیلومتر رسیده است و این درحالی است که طبق برنامه مصوب تا پایان سال 86، اجرای 184 کیلومتر لوله گذاری پیش بینی شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت 27 حلقه چاه در غرب استان تهران حفر و تجهیز شده که نسبت به برنامه مصوب که 25 حلقه بوده است، 108 درصد پیشرفت داشته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این مدت از مجموع 25 هزار متر مکعب برنامه مصوب احداث مخازن، 18 هزار و 509 مترمکعب آن اجرا شده است و در بخش تصفیه خانه آب نیز از برنامه مصوب احداث 720 مترمکعب در ساعت، 864 مترمکعب محقق شده است.

وی یادآور شد: در این مدت شبکه های فاضلاب در شهرهای مهرشهر، رجایی شهر و کرج مرکزی به 35 هزار و 173 متر اجرایی شده است که در مقایسه با بودجه مصوب ( 70/5 کیلومتر)، 50 درصد پیشرفت داشته است.

پرتوی میانگین پیشرفت فیزیکی تمامی پروژه های در حال اجرای شرکت را بالای 85 درصد دانست و عنوان کرد: به جز عملکرد ضعیف در بخش های فاضلاب و خطوط انتقال آب، در سایر بخشهای اجرایی آبفای غرب استان تهران بیش از مصوبات سال 86 بوده است.