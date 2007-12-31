آثار خوشنویسان ایرانی در کویت به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود سامانلو مدیر روابط عمومی مرکز دایره‌المعارف انسانشناسی و موسسه پژوهشی ابن سینا گفت: "در این نمایشگاه برای اولین بار گنجینه‌ای از آثار خطاطان معاصر مرکز دایره‌المعارف انسانشناسی در کنار آثار خوشنویسان دیگر کشورهای اسلامی در مسجد کبیر کویت در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفت."

وی معرفی و شناساندن هنرمندان و ارائه توانمندی‌ها و همچنین ایجاد تبادلات فرهنگی با کشورهای اسلامی را مهمترین دستاورد این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: "در این نمایشگاه 50 اثر برگزیده از هنرمندان معاصر که در گنجینه آثار خطی و فرهنگی صادق محفوظی نگهداری می‌شود به دعوت مرکز هنرهای اسلامی کشور کویت به نمایش گذاشته شده است."

به گفته وی این آثار برگزیده مجموعه خطوط اسلامی و سنتی شامل کوفی، ثلث، محقق، ریحان، دیوانی، نسخ، تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق و ... است و به استادانی چون احمد نجفی زنجانی، کرمعلی شیرازی، حاج صمدی، علیرضا کدخدایی، اباصلت صادقی، عظیمی، جواد ثبتی، دکتر الفت، امید گنجعلی، بابک بزرگ‌پناه، حمیدرضا اکبری و ... تعلق دارد.

در گنجینه آثار فرهنگی و هنری دکتر صادق محفوظی بیش از 72 هزار اثر فرهنگی هنری و تراث اسلامی از قرن اول هجری قمری اعم از کتب و قطعات خطی، احکام و فرامین، مهر و انگشتری، نقاشی و مینیاتور، شمایل مذهبی و ... گردآوری شده و از آنها محافظت می شود.