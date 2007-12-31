عبور از سلایق شخصی و گروهی برای رسیدن به فهرستی جامع ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر بیژن مقدم با اشاره به تلاش های امیدوار کننده نیروهای اصولگرا در انتخابات گفت: مسیر طی شده نشان از جهت گیری های اصولی و وحدت گرایانه دارد اما ثمره همه این تلاش ها در تنظیم فهرست نهایی خودنمایی می کند.

بیژن مقدم افزود: سعه صدر، گذشت و عبور از سلایق شخصی و گروهی برای رسیدن به فهرستی جامع و فراگیر ضرورتی انکارناپذیر است.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان در این زمینه گفت: به طور طبیعی تعدادی از افراد پیشنهادی گروهها نمی توانند در فهرست نهایی قرار گیرند و این موضوع نباید بهانه ای برای اختلاف و تکروی باشد.

وی بار دیگر بر هدفمند کردن مذاکرات سه جانبه با آمریکا تاکید کرد و یادآور شد: مذاکرات ایران و آمریکا در عراق در شرایطی که هیچ تغییر رویکردی را از دولت بوش شاهد نیستیم علامت سئوال جدی را ایجاد کرده است.

مسئولان وزارت امور خارجه گزارش دستاوردهای نشست های پیشین را به اطلاع مردم برسانند ، بدیهی است شرکت در سر میز مذاکره ای که تنها آمریکائی ها بخواهند از آن بهره برداری تبلیغاتی نمایند هیچ حاصلی برای دو ملت ایران و عراق نخواهد داشت.

بیژن مقدم در ادامه ضمن اظهار تاسف از ترور دردناک بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان گفت: این ترور در راستای خدمت به اهداف دشمنان ملت پاکستان و مخالفان دموکراسی این کشور صورت گرفت.

وی افزود: ملت پاکستان به طور قطع با هوشیاری خود از این مرحله دشوار سیاسی فعلی عبور خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تا دشمنان پاکستان از بحران ناشی از ترور خانم بوتو بهره برداری کنند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در مورد قرارداد الجزایر گفت: هر چند جلال طالبانی در جریان دیدار اخیر خود با سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد اظهارات خود را تعدیل کرد اما از آنجایی که قرارداد 1975 الجزایر به عنوان سند رسمی در دبیرخانه سازمان ملل ثبت شده است لذا عراق که امضا کننده این سند است نمی تواند یکجانبه در مورد آن اظهار نظر کند.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان افزود: به موجب یکی از بندهای قرارداد الجزایر هیچ یک از طرفین بدون موافقت طرف مقابل نمی تواند در مورد لغو یا تعدیل هر یک از بندهای آن تصمیم گیری کند.

وی افزود: ملت ایران انتظار دارد که رهبران عراق در شرایطی که این کشور نیازمند آرامش و تلاش بیشتر برای استقرار امنیت دارد نباید به طرح مسائل حاشیه ای و اختلاف انگیز مبادرات ورزند و فضای روابط صمیمانه فعلی میان ایران و عراق را تیره سازند.

بیژن مقدم در بخش دیگری از گفتگوهای هفتگی خود با خبرنگاران به اوضاع فلسطین اشغالی و تهدید رژیم صهیونیستی برای ترور نخست وزیر منتخب فلسطین موافقت آمریکا با ترور اسماعیل هنیه گفت: آقای اسماعیل هنیه یک شخصیت اسلامی و مبارز فلسطینی است و تهید به ترور چنین شخصیتی قطعا اوضاع فلسطین اشغالی را بیش از پیش پیچیده تر خواهد کرد.

وی افزود: آمریکا که مدعی مبارزه با تروریزم است موافقت خود را با ترور نخست وزیر منتخب فلسطین اعلام داشته و این امر نشان می دهد که آمریکا بر خلاف ادعاهای خود در صدد گسترش تروریسم سازمان یافته و دولتی در سطح منطقه برآمده است.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان افزود: رژیم صهیونیستی از طریق تهدید اسماعیل هنیه تلاش می کند تا انتفاضه ملت فلسطین را سرکوب کند اما قطعا هرگونه اقدامی علیه جان شخصیت های سیاسی و مبارزاتی فلسطین با خشم ملت های مسلمان جهان مواجه خواهد شد.

مقدم در پایان با اشاره به تغییر مدیریتی در خبرگزاری فارس اظهار داشت: انجمن وظیفه خود می داند از تلاش های 5 ساله مدیریتی آقای مهدی فضائلی در رشد و بالندگی خبرگزاری فارس تشکر و تقدیر کند لذا ضمن آرزوی موفقیت برای مدیر جدید امیدواریم خبرگزاری فارس با حفظ توانمندی ها و جهت گیری های ملی به عنوان رسانه ای تاثیرگذار همچنان در عرصه اطلاع رسانی حضور داشته باشد.