به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح یکشنبه ۲۷ خرداد با میانگین ۱۱۱ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه ۲۵ آبان، فیض و دانشگاه صنعتی بر روی عدد ۱۰۳، زینبیه ۱۴۴، فرشادی ۱۰۸، و کاوه ۱۰۶ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می دهد.

همچنین شاخص کیفی در ایستگاه‌های انقلاب با عدد ۱۵۳، خرازی با عدد ۱۵۸ و کردآباد با شاخص ۱۷۸ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شده است.

کیفیت هوا در ایستگاه‌های پارک زمزم با شاخص ۸۳، رهنان با شاخص ۹۵، سپاهانشهر با شاخص ۸۸، میرزاطاهر با شاخص ۷۹ و ولدان با شاخص ۹۶ وضعیت زرد وسالم را نشان می دهد.

امروز شاخص کیفی هوا در خمینی‌شهر با میانگین ۸۵، شاهین شهر ۸۵ و مبارکه با ۱۰۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد و شاخص کیفی هوا در زرین شهر ۱۰۴ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

ایستگاه سنجش آلودگی هوای قهجاورستان، سگزی، کاشان، نجف آباد و منطقه صنعتی دولت آباد قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن ( CO) ، اُزن ( O ۳)، دی اکسید نیتروژن ( NO ۲)، دی اکسید گوگرد ( SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون ( PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.