  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۰ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۴۶

معیریان "با من حرف بزن" را می‌سازد

معیریان "با من حرف بزن" را می‌سازد

فیلم تلویزیونی "با من حرف بزن" به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی امیرحسین شریفی تولید می‌شود.

شریفی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه "با من حرف بزن" را معیریان نوشته و بازیگران به زودی انتخاب می‌شوند. فیلم مسائل خانوادگی را به تصویر می‌کشد و داستان زنی به نام فرشته را روایت می‌کند که بعد از 10 سال به ایران برگشته، اما با تصادف خودرو خود درگیر ماجراهایی متفاوت می‌شود."

معیریان فیلم تلویزیونی "گامی در تاریکی" را به تهیه‌کنندگی شریفی آماده پخش از شبکه اول سیما دارد. این فیلم داستان زنی به نام شقایق را روایت می‌کند که بر اثر حادثه حافظه‌اش را از دست می‌دهد. شقایق برای یافتن هویت واقعی خود مجبور می‌شود با واقعیتی تلخ از زندگی‌اش رو به رو شود.

کد مطلب 613889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها