شریفی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه "با من حرف بزن" را معیریان نوشته و بازیگران به زودی انتخاب میشوند. فیلم مسائل خانوادگی را به تصویر میکشد و داستان زنی به نام فرشته را روایت میکند که بعد از 10 سال به ایران برگشته، اما با تصادف خودرو خود درگیر ماجراهایی متفاوت میشود."
معیریان فیلم تلویزیونی "گامی در تاریکی" را به تهیهکنندگی شریفی آماده پخش از شبکه اول سیما دارد. این فیلم داستان زنی به نام شقایق را روایت میکند که بر اثر حادثه حافظهاش را از دست میدهد. شقایق برای یافتن هویت واقعی خود مجبور میشود با واقعیتی تلخ از زندگیاش رو به رو شود.
