داوودی سال نو میلادی را به نخست وزیر کره شمالی تبریک گفت

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیام تبریک به کیم یونگ ایل نخست وزیر کره شمالی، آغاز سال نو میلادی 2008 را به عنوان طلیعه روشن روابط دو کشور به وی، دولت و ملت جمهوری دمکراتیک خلق کره تبریک گفت.