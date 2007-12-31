داوودی سال نو میلادی را به نخست وزیر کره شمالی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز داوودی با ابراز امیدواری از رشد و تعمیق همکاری های دوجانبه خاطرنشان کرد که روابط مودت آمیز فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره همچون گذشته تداوم داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیام تبریک به کیم یونگ ایل نخست وزیر کره شمالی، آغاز سال نو میلادی 2008 را به عنوان طلیعه روشن روابط دو کشور به وی، دولت و ملت جمهوری دمکراتیک خلق کره تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز داوودی با ابراز امیدواری از رشد و تعمیق همکاری های دوجانبه خاطرنشان کرد که روابط مودت آمیز فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره همچون گذشته تداوم داشته باشد.
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