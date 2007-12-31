درمان 337 هزار مازندرانی در مراکز بهداشتی درمانی فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی سازمان آموزش و پرورش مازندران عصر دوشنبه در جمع نمایندگان خبرگزاری ها در ساری افزود: از مجموع این مراجعان 200 هزار نفر فرهنگی و بقیه مراجعان آزاد بودند.

علیرضا جانبازی خاطر نشان کرد: در این مراکز ویزیت عمومی برای فرهنگیان به صورت رایگان انجام می شود.

به گفته وی این مراجعان در بخش های دندانسازی، پوست، آزمایشگاه، رادیولوژی، تنظیم خانواده، واکسیناسیون، مامایی و زنان، اعصاب و روان، قلب و عروق و کلیه، داخلی اطفال، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، شنوایی و بینایی سنجی از خدمات درمانگاه فرهنگیان بهره مند شدند.

وی در ادامه با اشاره به تسهیلات رفاهی پرداختی به فرهنگیان یاد آور شد: در سال جاری تاکنون 21 میلیارد و300 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه، 137 میلیارد و 100 میلیون ریال وام ضروری، 27 میلیارد و 300 میلیون ریال بن غیر نقدی و 30 میلیون ریال تسهیلات از محل صندوق ذخیره فرهنگیان در اختیار اعضا قرار گرفت.

جانبازی از تشکیل کمیته مسکن و مصرف در مازندران خبر داد و افزود: با هدف ارائه خدمات رفاهی دو خانه معلم در کیاسر و لنگر ساری راه اندازی شد.





