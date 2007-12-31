تاکید شورای هماهنگی نیروهای انقلاب بر وحدت اصولگرایان زیر چتر روحانیت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی مناطق 30 گانه تهران بزرگ با صدور نخستین بیانیه خود به مناسبت انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در پی آغاز رسمی روند اجرایی انتخابات، گروه های اصولگرا نیز خود را برای گام پنجم مهیا کرده و با تشکیل جبهه متحد اصولگرایی قصد دارند این گام را مستحکم و با صلابت بردارند.

این بیانیه می افزاید : اصولگرایان همه تلاش خود را به کار گرفته اند تا بار دیگر مجلسی در راستای خط ولایت فقیه و حفظ آرمانهای شهدای انقلاب اسلامی ایجاد کنند و شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی در تهران نیز ضمن حضوری پر شور در این عرصه همچون عرصه های دیگر، حرکت در مسیر اسلام و انقلاب و امام و رهبری و دفاع از دولت اصولگرای نهم به تبعیت از نگاه دقیق و تیز بین رهبر فرزانه انقلاب را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است.

شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی در ادامه بیانیه انتخاباتی خود، خاضعانه از همه جریانات اصولگرا خواست در سال 86 که مزین به اتحاد ملی و انسجام اسلامی است، ضمن حفظ وحدت و یکپارچگی و تبعیت از روحانیت که از صدر انقلاب پیشتاز همه عرصه ها بوده، در مسیری حرکت کنند که از تکرار مجلسی چون مجلس ششم جلوگیری می کند.

این شورا در پایان تاکید کرده است که احترام به وحدت اصولگرایان و حرکت در جهت نیل به این مهم را بر خود فرض می داند تا دشمنان نظام اسلامی از دستیابی به آرزوی دیرینه خود که بروز اختلاف در درون جبهه خودی است، نا کام شوند و اصولگرایی در اندیشه، نوگرایی در روش و همگرایی نیروهای انقلاب به طور کامل تحقق یابد.