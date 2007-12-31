به گزارش خبرگزاری مهر ، سید ابراهیم رئیسی در جلسه کمیته تعامل قوه قضائیه که با حضور احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از تشکیل جلسه هم اندیشی جهت ایجاد هماهنگی میان اقدامات دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، اظهار داشت: دستگاه قضایی از لحاظ سازمانی دارای بیشترین ارتباط با نیروی انتظامی است و روند فزاینده این تعاملات نوید بخش تسریع و تسهیل فرایند انتظامی و قضایی از مرحله کشف جرم تا صدور و اجرای حکم خواهد بود.

وی هماهنگی و همکاری عوامل قضایی، اطلاعاتی و امنیتی را ضامن افزایش ضریب امنیت در کشور دانست و تاکید کرد: کاستن از عناوین مجرمانه و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و خصوصا تدوین ساز وکار جامع پیشگیری از جرم در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.

رئیسی تصریح کرد: برخی از تصمیمات کلان در زمینه‌های متفاوت، خود ماهیت جرم زایی دارند و ضروری است موضوع پیشگیری از جرم علاوه بر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، در مراکز تصمیم ساز کشور ملحوظ نظر قرار گیرد.

وی اظهار داشت: افزایش ضریب احساس امنیت روانی و حفظ حریم اخلاقی اجتماعی در گرو برخورد با مظاهر فساد و شرارت است و اجرای طرح امنیت اجتماعی نباید تحت الشعاع مناقشات سیاسی قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه در حاشیه این جلسه از توافق بر استفاده از فناوری های نوین در ابلاغ اوراق قضایی با شرط حصول اطمینان از وصول این اوراق به اصحاب دعوی خبر داد.

وی یکی از مراجع اعلام سوابق افراد را نیروی انتظامی دانست و خاطر نشان ساخت: علیرغم اینکه استعلام قضات از اداره تشخیص هویت ناجا برای اتخاذ تصمیم اطمینان بخش است، اما این امر مانع استعلام از سایر مراجع ذیربط نمی ‌باشد.

معاون اول قوه قضائیه خواستار تشکیل کمیته راهبردی جهت بررسی دستورالعمل روابط کاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی گردید و افزود: اعمال نظارت ناجا در پیش نویس آئین دادرسی کیفری در دستور کار قرار خواهد گرفت.